Quiso escapar de la policía y se descartó de un revólver

Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes por la tarde a un hombre de 24 años que caminaba armado por el barrio Jorge Newbery. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Personal de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas arribó a la zona de Jerónimo Costa al 2900 por un llamado que denunció la presencia de una persona armada. Al ver el patrullero, un hombre salió corriendo y se descartó de un arma que fue secuestrada por los oficiales.

El sujeto fue trasladado a la dependencia junto al revólver calibre .22 que portaba y se realizaron actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.