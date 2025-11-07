Quiso escapar de la policía y se descartó de un revólver
Tiene 24 años. Lo atraparon en el barrio Jorge Newbery. Fue trasladado al complejo penitenciario de Batán.
Un llamado al 911 permitió aprehender el viernes por la tarde a un hombre de 24 años que caminaba armado por el barrio Jorge Newbery. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
Personal de la comisaría duodécima y del Comando de Patrullas arribó a la zona de Jerónimo Costa al 2900 por un llamado que denunció la presencia de una persona armada. Al ver el patrullero, un hombre salió corriendo y se descartó de un arma que fue secuestrada por los oficiales.
El sujeto fue trasladado a la dependencia junto al revólver calibre .22 que portaba y se realizaron actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.
