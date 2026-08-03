Apareció la mujer que era intensamente buscada hace dos semanas en Mar del Plata

Tras varios días de incertidumbre y preocupación, la familia de Camila Incarnato confirmó que la joven fue encontrada y se encuentra en buen estado de salud.

La noticia fue comunicada a 0223 por sus familiares, quienes llevaron tranquilidad luego de una intensa búsqueda que se extendió durante dos semanas, período en el que no habían tenido contacto con ella.

El caso había generado preocupación entre allegados y la comunidad, luego de que familiares y amigos difundieran un pedido de ayuda a través de redes sociales para poder localizarla. Bajo el mensaje “Ayúdanos a encontrarla”, compartieron una imagen de Camila y solicitaron que la información fuera replicada para ampliar las posibilidades de dar con su paradero.

Durante los días de búsqueda, la familia había pedido colaboración a quienes pudieran aportar datos y habilitó un número de contacto para recibir información.

Además, los allegados de la joven habían expresado públicamente su preocupación por las dificultades que, según señalaron, habrían tenido al momento de intentar realizar una averiguación de paradero en la Comisaría de la Mujer.

Finalmente, luego de jornadas de angustia y una amplia difusión del pedido, la aparición de Camila trajo alivio a su entorno. La familia agradeció el acompañamiento y la colaboración de todas las personas que ayudaron a difundir la búsqueda.