Alerta: prohíben dos marcas de miel artesanal en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon prohibió la comercialización de dos marcas de miel artesanal al encontrar irregularidades en su producción y rotulación. Se trata de la miel artesanal Sierras de Calamuchita Argentina y de la miel Multi Floral.

Según se informó, los productos fueron mal rotulados, lo cual es ilegal. En esa línea, y a fin de proteger la salud de las y los marplatenses, el Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud municipal prohibió la comercialización de los productos RNE 04003551, RNPA 04043254, que carecían de los registros sanitarios adecuados.

"Los números de registro pertenecen a una firma que no elabora esta clase de productos, radicada en la provincia de Córdoba, resultando ser en consecuencia un producto ilegal", expresaron desde la entidad.

Además de evitar la compra, desde la Municipalidad pidieron a las y los ciudadanos que, de encontrar estos productos en el mercado, se comuniquen al teléfono 147 de Atención al Vecino o por mail, a [email protected].