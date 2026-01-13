Prohibieron la venta de un aceite en Mar del Plata: qué hacer si lo vemos en el supermercado

Si se encuentra el producto en el mercado, se debe comunicar al teléfono 147 o escribir por mail a bromatologia@mardelplata.gov.ar.

El Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud municipal comunicó que, con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, quedó prohibida la comercialización de un aceite de girasol en Mar del Plata.

Según informaron, se trata del producto perteneciente a la firma “Del Campo”, fraccionados por Registro Nacional de Establecimiento N° 02-033980, Nazca N° 2150, CP 1440, CABA.

Asimismo, indicaron que la medida se debe a que el aceite "no puede ser identificado en forma fehaciente y clara como producido, elaborado y/o fraccionado en un establecimiento determinado".

"Del Campo", el aceite falsamente rotulado que fue prohibido en Mar del Plata.

Pero además, ya que "los productos se hallan en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18.284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA), y por estar falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos números del Registro Nacional de Establecimiento pertenecientes a otra empresa y del Registro Nacional de Producto Alimenticio inexistente, resultando ser ilegales".

En este sentido, desde la dependencia municipal solicitaron que, en caso de encontrar estos productos en el mercado, se comuniquen al 147 Atención al Vecino o al mail bromatologia@mardelplata.gov.ar.