Plaza Rumencó, un desarrollo que propone un nuevo centro en la zona sur de Mar del Plata

Plaza Rumencó es un desarrollo comercial y de servicios para el sur de Mar del Plata. Ubicado estratégicamente sobre la avenida Jorge Newbery, en el acceso al barrio Rumencó, el proyecto propone una nueva centralidad urbana a cielo abierto, pensada para resolver necesidades cotidianas en un solo lugar y acompañar el crecimiento real del corredor sur.

El proyecto está concebido como un ámbito de encuentro para vecinos, profesionales y visitantes, y busca transformarse en el nuevo centro de la zona: un lugar al que se va por una necesidad concreta, pero también por hábito.

Plaza Rumencó es, ante todo, un proyecto marplatense. Impulsado por un grupo de inversores locales y desarrollado junto a marcas y operadores con fuerte arraigo en la ciudad, el emprendimiento nace con una vocación clara: dar respuesta a las necesidades de los vecinos de Alfar, Acantilados, Bosque Peralta Ramos y barrios privados y comunidades de la zona como Chapadmalal y su área de influencia. La propuesta busca potenciar el desarrollo económico local, fortalecer el entramado empresarial de la región y consolidar una nueva centralidad construida desde y para quienes viven el territorio.

El emprendimiento se desarrolla sobre un predio de 7 hectáreas, cuenta con 500 metros de frente sobre Newbery. Contempla más de 750 cocheras cubiertas y descubiertas, áreas de esparcimiento y una importante plaza central con juegos para niños, con el objetivo de que funcione de manera activa, todo el año.

Plaza Rumencó se apoya en anclas de alto impacto cotidiano. Entre ellas, un supermercado de una reconocida cadena local y el centro de salud más importante de la zona sur, con especialidades ya confirmadas como oftalmología, laboratorio, diagnóstico por imágenes, gastroenterología, cardiología y un servicio de traslados para urgencias. Se trata de un aporte clave para la zona que no cuenta con ningún centro sanitario de estas características para dar atención no solo a la demanda permanente de gente viviendo en los barrios, sino también al aumento de actividades deportivas que se vienen dando en el sector (Club Banfield, Club Newbery y Barrio Rumencó, entre otros).

A esa columna vertebral se suma un componente de bienestar y vida activa, con un gimnasio de reconocida marca y última generación, equipado con pileta cubierta y concebido como un punto de encuentro para la comunidad. Además, el proyecto incorporará un sector dedicado al hogar y la decoración, con una amplia oferta de productos y servicios pensados para acompañar todas las necesidades de equipamiento y puesta en valor de los espacios del hogar. En paralelo, el proyecto incorpora una oferta de gastronomía y servicios para el día a día, entre ellos banco y cajas de seguridad privadas, diseñada para completar la experiencia en la zona. El programa se completa con espacios educativos, oficinas y hotel, lo que refuerza el concepto de usos mixtos y aporta actividad estable más allá del consumo.

El objetivo es claro: cercanía, comodidad y seguridad, con un formato de accesibilidad directa y dinámica de uso simple y ágil para el público del sur.

500 puestos de trabajo

Por su escala y diversidad de usos, Plaza Rumencó tendrá un fuerte impacto en la generación de empleo, con la creación estimada de aproximadamente 500 puestos de trabajo directos y una importante cantidad de empleos indirectos. A ello se suman los cientos de puestos que demandará el proceso de construcción y puesta en marcha del proyecto, lo que consolidan el desarrollo como uno de los principales generadores de actividad económica y oportunidades laborales del corredor sur de Mar del Plata.

La incorporación de operadores vinculados al supermercadismo, la salud, el deporte, los servicios, la gastronomía y el comercio promoverá empleo formal y de calidad para profesionales, técnicos y trabajadores de la ciudad y la región.

Como parte de su visión de cercanía y descentralización, Plaza Rumencó contempla la puesta a disposición de espacios para la instalación de dependencias y oficinas de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de General Pueyrredón. La iniciativa busca acercar el Estado a los vecinos del corredor sur, para facilitar la realización de trámites y gestiones cotidianas sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

Al mismo tiempo, la intención es contribuir a descentralizar servicios públicos, descongestionar dependencias existentes y acompañar el crecimiento de una de las zonas de mayor expansión de Mar del Plata, fortaleciendo el acceso, la comodidad y la calidad de atención para miles de vecinos.