Tiene 20 años y fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda: piden ayuda a la comunidad para costear su tratamiento

Comenzó un tratamiento en un centro de alta complejidad de Buenos Aires.

Los familiares y amigos de Hugo Albarracín, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda B de alto riesgo, lanzaron una campaña solidaria para acompañarlo en su internación.

Hugo es marplatense y vive en la zona de Colón y 180, pero por su comprometido estado de salud el pasado 5 de julio fue trasladado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Buenos Aires.

Comenzó un tratamiento en un centro de alta complejidad de Buenos Aires.

"Él trabajaba en un local de comidas, pero se enfermó en mayo. Estuvo internado en el ex hospital Español hasta que tuvo la derivación al Cemic de Capital", confió a este medio Agustín, el hermano de Hugo.

Fue allí donde los médicos le confirmaron el diagnóstico y ordenaron comenzar un tratamiento de quimioterapia. Según la documentación médica compartida por la familia a 0223, Hugo comenzó la fase IB del esquema GATLA AYA, protocolo utilizado para este tipo de enfermedad.

En esta línea, la familia del paciente solicitó la colaboración de la comunidad para ayudar a afrontar los gastos que implican el tratamiento y la estadía en Buenos Aires. "Mi mamá es jubilada y se fue con él. Estamos recaudando fondos para solventar todo, ya que ella no pudo alquilarse nada y se está quedando a dormir en un sillón del hospital", reveló Agustín.

Cómo colaborar

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias de dinero al alias HUGO.ALE.ALBARRACIN, cuenta a nombre de Hugo Alejandro Albarracín. Cualquier aporte será útil para la familia.





Quienes no puedan colaborar económicamente pueden contribuir compartiendo la historia de Hugo, para que logre alcanzar mayor difusión, lo también representa una ayuda muy grande para sus allegados.