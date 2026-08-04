Así fue la salidera en La Perla en la que cuatro delincuentes abordaron a un hombre y le robaron 10 mil dólares

Dos de los cuatro delincuentes que esta mañana hicieron una salidera en pleno barrio La Perla fueron aprehendidos por personal policial, que secuestró una de las motos en las que se desplazaban y ahora busca a los prófugos.

Hace instantes se conoció el video de la violenta situación que vivió la víctima, un comerciante de 50 años, en la zona de Avenida Libertad entre las calles Jujuy y España después de que lo abordaran los motochorros y dos de ellos lo golpearan brutalmente para sacarle la riñonera.

En las imágenes es posible ver cómo los delincuentes se acercan directamente a él y cómo forcejean para sacarle sus pertenencias, provocándole algunas lesionesen el rostro y el cuerpo.

Los ladrones que estan prófugos son los que tendrían el resto del dinero que el hombre tenía en su poder para pagar un viaje. Según trascendió, los delincuentes le robaron 800 mil pesos, 9500 dólares y el celular.

Gracias a la geolocalización del celular robado las autoridades pudieron hallar a dos de los delincuentes implicados. Cayeron tras un allanamiento de urgencia en el barrio Jorge Newbery.