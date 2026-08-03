Encontraron a Camila: su madre denunció que fue víctima de violencia de género

Camila Incarnato, la joven que era buscada por su familia y allegados tras permanecer dos semanas sin contacto, fue encontrada con vida en la zona de Lomas de Golf. Su madre confirmó a 0223 que se encuentra en buen estado de salud, aunque aseguró que estaba golpeada y que habría sido víctima de violencia de género por parte de su expareja.

“Gracias a Dios está bien mi hija, está bien de salud”, contó la mujer luego del reencuentro. Según relató, tras radicar la denuncia en la Comisaría 11°, fue acompañada para iniciar la búsqueda y finalmente lograron localizarla.

De acuerdo con el testimonio de la madre, Camila fue encontrada en situación de calle, viviendo en un auto abandonado. “La encontramos con vida, está desmejorada, pero ahora vamos a ir al médico para que la atiendan y hacer todo lo que corresponda”, explicó.

La mujer aseguró que la joven convivía con su expareja y que habría sufrido distintos episodios de violencia. Según indicó, Camila cuenta con antecedentes de atención por situaciones de violencia de género en el Hospital Materno Infantil y el Hospital Regional.

“Hace un mes la había rociado con nafta y le prendió fuego el brazo”, afirmó la madre, quien explicó que tomó conocimiento de ese episodio días antes de que comenzara la búsqueda y que esa situación fue uno de los motivos por los que decidió pedir ayuda.

Además, señaló que Camila atravesaba una situación vinculada al consumo y que será evaluada por profesionales de salud para recibir la asistencia necesaria.

La desaparición de la joven había generado preocupación entre familiares y amigos, quienes difundieron un pedido de ayuda en redes sociales para intentar localizarla. Tras su aparición, la familia agradeció el acompañamiento y la colaboración de todas las personas que ayudaron a compartir la búsqueda.