“No estudió, ni se capacitó”: rechazan excarcelar a condenado por venta de drogas

En sintonía con la decisión que a mediados de julio tomó el Juez Juan Manuel Sueyro, la Cámara de Apelación y Garantías volvió a denegar la excarcelación en términos de libertad asistida de un hombre condenado a seis años de prisión por resultar coautor del delito comercio de estupefacientes agravado. La Sala III tampoco hizo lugar al pedido subsidiario de la defensa de morigerar la medida de encierro.

El 17 de julio pasado el Juez Juan Manuel Sueyro había denegado ambos pedidos por lo que la defensa de N.P.M. a cargo del abogado penalista Lucas Tornini interpuso un recurso de apelación.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el 1 de febrero de 2022 N.P.M. fue condenado a cumplir la pena de seis años de prisión por resultar coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas y por servirse de un menor de 18 años. Dicho pronunciamiento a la fecha no está firme, atento que tramita ante la Corte de Justicia de la Nación un recurso de hecho deducido por la defensa.

Si bien del cómputo de pena practicado surge que la sanción impuesta vencerá el 3 de septiembre de este año y que el causante estaría en términos temporales de acceder a dicho instituto, los miembros de la Sala consideraron que se mantienen indicadores de peligro procesal.

Los Jueces Pablo Poggetto y Adrián Angulo tuvieron en cuenta el incumplimiento que tuvo cuando gozaba de arresto domiciliario, una nueva condena por el mismo delito que vence en noviembre de 2027 y que el causante “no hizo uso de las herramientas ofrecidas, no estudió, ni se capacitó en algún oficio, no realizó ningún curso”.

Lo dispuso la Sala III.

“En virtud de ello, consideramos que en la especie no se aportaron elementos que permitan inferir un pronóstico favorable sobre el cumplimiento de las obligaciones en caso de otorgarse la libertad o morigerarse la medida, en virtud de lo cual debe ser confirmada en todos sus términos la resolución apelada”, indicaron.

Los Jueces confirmaron la decisión adoptada a mediados del mes pasado que rechazó la excarcelación peticionada en términos libertad asistida y/o el subsidiario pedido de morigeración de la medida de coerción. La medida fue notificada de manera electrónica al Fiscal General y a la Defensa.