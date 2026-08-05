Tres policías heridos tras el reclamo en la Departamental: a uno se le cortó el tendón de Aquiles

Dos protestantes fueron detenidos y se les formó una causa por atentado agravado a la autoridad.

La movilización en reclamo por seguridad que cerca de la una de la tarde llegó a la Jefatura Departamental y los forcejeos registrados en el lugar dejaron como saldo la notificación de causa a dos manifestantes y tres policías trasladados al Hospital Privado de Comunidad (HPC): uno de ellos sufrió la rotura del tendón de Aquiles.

La primera herida fue una sargento de la comisaría quinta que sufrió una lesión en la rodilla derecha por la caída de una valla ubicada a 100 metros del edificio de Gascón y Entre Ríos.

Se registraron dos homicidios y un femicidio en 24 horas en Mar del Plata.

Una hora después, ya durante el corte de precintos de un portón lateral, un subcomisario sufrió el cortén del tendón de Aquiles derecho y una oficial subinspector una lesión leve en la mano izquierda: ambos efectivos instaron la acción penal.

Luego del ingreso de algunos manifestantes al hall de entrada de la Jefatura Departamental y en el marco de una serie de forecejeos, uno de los protestantes fue aprehendido y posteriormente notificado de la formación de una causa por atentado agravado a la autoridad. Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la correcta identificación y su posterior libertad.

La movilización para exigir medidas contra la inseguridad terminó con incidentes.

Otro de los participantes de la movilización, un ex oficial ayudante que fue cesanteado de la fuerza, también fue imputado del mismo delito. En cuanto a los daños ocasionados, la autoridad judicial dispuso que se intente identificar a los mismos.