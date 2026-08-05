Esperan informes del Ejecutivo para avanzar con cambios en una estratégica rotonda de Mar del Plata

La iniciativa busca modificar la circulación en la rotonda de Constitución y la Costa para mejorar la seguridad vial y reducir accidentes.

El proyecto para implementar modificaciones en la rotonda de Constitución y la Costa, uno de los cruces más transitados y complejos de Mar del Plata, sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante. Aunque distintos bloques coincidieron en la necesidad de avanzar con la iniciativa, la Comisión de Obras resolvió esperar los informes solicitados al Ejecutivo antes de emitir despacho, por considerar que contienen información clave sobre la viabilidad de la propuesta.

La iniciativa fue presentada en abril por el concejal Diego García (Unión por la Patria) y propone una serie de cambios en la circulación vehicular con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir la cantidad de siniestros viales que se registran en ese sector. Incluso, el expediente ya había sido modificado por su autor a partir de observaciones formuladas por el propio Ejecutivo durante su tratamiento.

Sin embargo, cuatro meses después de su ingreso al Concejo, los informes requeridos a distintas áreas municipales todavía no fueron remitidos, lo que generó cuestionamientos tanto de la oposición como del oficialismo.

El concejal Marcelo Cardoso (Pro) explicó que el informe del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) resulta prioritario para conocer el impacto que tendría la intervención. Según señaló, ese documento deberá precisar si será necesario reubicar paradas de colectivos, incorporar nueva señalización, instalar barreras físicas y cuál sería el presupuesto estimado para ejecutar la obra. "Por eso es importante contar con ese informe antes de avanzar", sostuvo.

Desde la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola lamentó la demora y recordó que el expediente ya incorporó cambios solicitados por el Ejecutivo. "El autor ya había modificado el expediente a pedido del Ejecutivo. Si los informes no llegan, estoy para dar la aprobación. Es una pena porque evitaría accidentes que suelen producirse con quienes no saben manejarse en las rotondas. Sería una solución a un problema que tenemos en ese lugar", afirmó.

En la misma línea se expresó el concejal Pablo Obeid (Unión por la Patria), quien recordó que en la comisión anterior existía el compromiso de que, si la documentación seguía sin aparecer, el expediente sería tratado nuevamente.

Finalmente, los concejales resolvieron conceder un nuevo plazo para la remisión de los informes técnicos, por lo que el futuro del proyecto volverá a definirse en la próxima reunión de la Comisión de Obras.

El proyecto propone principalmente reemplazar el esquema actual de circulación prohibiendo el acceso a la rotonda a lo vehículos que transitan por la avenida Félix U.Camet en sentido norte y por el carril externo, una maniobra que actualmente genera situaciones de mucho riesgo.

La iniciativa también contempla adecuaciones en la infraestructura vial para acompañar el nuevo esquema, entre ellas la incorporación de señalización específica, demarcación horizontal y barreras físicas que impidan maniobras indebidas. Además, el Ejecutivo deberá evaluar si será necesario reubicar paradas de colectivos y definir el costo de las obras, aspectos sobre los que el Concejo espera un informe técnico del Emvial antes de avanzar con la aprobación del expediente.