Clausuraron cuatro talleres y detuvieron a un hombre en Mar del Plata

El sujeto quedó imputado por encubrimiento por supresión de numeración registral en concurso real y fue remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

A través de la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Inspección General, el Municipio llevó adelante diferentes procedimientos en distintos establecimientos destinados a la reparación y mantenimiento de vehículos, motos y bicicletas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, las condiciones de habilitación y los requisitos de seguridad e higiene.

Dicho procedimiento contó con el acompañamiento de personal de la Comisaría Sexta y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y como resultado de las inspecciones, procedieron a la clausura de cuatro talleres.

El personal secuestró dos motos y un motor con numeración suprimida.

El primer objetivo fue un espacio situado en la avenida Libertad al 7600, donde constataron el funcionamiento de un taller destinado a la reparación de rodados menores sin habilitación municipal y con distintas deficiencias en materia de seguridad y condiciones edilicias. Por estas irregularidades, fue inhabilitado.

Además, en el mismo espacio hallaron la presencia de dos motos y un motor eléctrico con numeración suprimida, los cuales fueron secuestrados por personal policial.

En el lugar también aprehendieron a un hombre, quien quedó imputado por encubrimiento por supresión de numeración registral en concurso real y posteriormente fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, quedando a disposición de la Justicia.

Uno de los talleres clausurados se encontraba en la avenida Libertad al 7600.

En cuanto a los restantes, dos talleres mecánicos y un taller de chapa y pintura funcionaban sin habilitación municipal, y uno de ellos contaba con deficiencias de seguridad. Los dos primeros fueron clausurados y en el segundo intimaron a su dueño al cese de las actividades hasta tanto regularice su situación.

Los operativos se llevaron adelante a partir del trabajo coordinado en una mesa de articulación de la que participaron la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Inspección General, la Superintendencia de Policía, la Jefatura Departamental y la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor (Odepa).

Durante el encuentro analizaron situaciones detectadas y se planificaron intervenciones conjuntas, con el objetivo de fortalecer la presencia preventiva, verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y avanzar de manera mancomunada sobre actividades o establecimientos que pudieran estar vinculados con situaciones de irregularidad y contribuir a la prevención y el abordaje del delito.