"Los meten presos unas horas y los largan": los vecinos de Cerrito Sur exigieron medidas severas contra la inseguridad

En la jornada del miércoles, vecinos autoconvocados del barrio Cerrito Sur se juntaron en la intersección de las calles Calabria y Cerrito para visibilizar las situaciones de inseguridad que sufren a diario.

Los vecinos propusieron un ruidazo y se acercaron con carteles a la mencionada esquina para exigir mayor presencia policial y medidas severas contra los delincuentes. "La zona está terrible y encima los meten presos un par de horas y los largan", relató una manifestante a 0223.

Entre los carteles que sostenían los vecinos podían leerse frases como "Queremos vivir en paz" y "Basta de inseguridad". Según indicaron, los robos son frecuentes a cualquier hora del día y prácticamente conviven con el temor a que algo les suceda.

Fueron múltiples las familias que se acercaron a la protesta para hacer escuchar el reclamo. Los vecinos esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto o de lo contrario seguirán manifestándose en la calle.