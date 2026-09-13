Infidelidad, muerte y ostracismo: cuando Mar del Plata fue testigo del mayor escándalo de la aristocracia

En marzo de 1987 en Playa Grande se registró el mayor escándalo de la aristocracia.

En marzo de 1937 Mar del Plata era el paraíso de la aristocracia porteña pero de a poco abría sus puertas a los "nuevos ricos" que llegaban a la Costa Atlántica para pasar el verano ya que se veían impedidos de viajar a Europa por los resabios de la crisis del viejo continente y las repercusiones de la Gran Guerra.

Así, hasta el Ocean Club, ubicado en Playa Grande, había llegado el abogado Wenceslao Paunero -nieto mayor del unitario General Paunero- junto a su mujer Mercedes "Mina" Peña Unzué, una mujer rica y bella, nieta de uno de los cinco hombres más acaudalados del país y que no estaba dispuesta a vivir atrapada en un matrimonio arreglado, por lo que buscaba -siempre guardando las apariencias- vivir de manera libre. El matrimonio y sus dos hijos, como era de esperar, llegó a la ciudad con su personal doméstico para hacer más llevadera la estadía de tres meses completos que tenía prevista. Fue el último verano que pasarían juntos los cuatro miembros de la familia.

Mina Peña Unzué no estaba dispuesta a vivir en un matrimonio arreglado

Wenceslao tenía 36 años, era “un niño bien" y "sportman”. Había heredado de su abuelo un Colt 38. Lo llevaba a todos lados como un elemento de defensa desde 1923, cuando se había unido en un matrimonio conveniente con "Mina", de 26 años, dueña de una gran fortuna y una seducción innata.

Tanto Susana Dillon en “Triángulo amoroso en la arena”, como Ovidio Lagos en “Siete elegantes crímenes de pasión” aseguran que 14 años después de la unión en la que Paunero era el marido autoritario y dominante, Mina fijó sus ojos en Martín Cossio Salas Oroño, un bon vivant de 23 años a quien poco le importaba la diferencia de edad.

La relación entre la aristócrata dama y el joven duró poco más de un año y durante el verano de 1937 ambos coincidieron en el Ocean Club marplatense, sin sospechar que ese encuentro cercano sería el último que disfrutarían.

Wenceslao Paunero era un hombre celoso y autoritario

Al enterarse de la relación, Paunero fue claro con Cossio: "La próxima vez que te vea con mi mujer, te pego un tiro", le advirtió. El aviso tomó por sorpresa al joven que, como no estaba dispuesto a renunciar a su última conquista, se compró un Super Colt que llevaba a todos lados.

“No era Wenceslao II un tipo de aguantarse cuernos ni filosofar a la francesa, la infidelidad a un machista lo debe haber puesto de la nuca. Se le revolvió la sangre violenta de su abuelo, se topó contra la avalancha de celos”, escribe Dillon.

El 12 de marzo de 1937 a las 6 de la tarde, Paunero encontró en el bar del Ocean Club a "Mina" hablando alegremente con Cossio y no pudo contener su ira. Fue hacia el joven y lo golpeó. Mientras los presentes los separaron, Martín, desafiante, le susurró al amante de su esposa: “No te mato porque no vales la pena”.

Durante el forcejeo, Wenceslao cayó sobre una de las barandas de madera de la pequeña terraza y la rompió con su cuerpo. El movimiento dejó en evidencia que el mayor de los hombres estaba armado y el joven confirmó que la amenaza que le había realizado el abogado podía efectuarse.

El Ocean Club fue escenario de la tragedia

Ante la petrificada mirada de Mercedes, Wenceslao se levantó y salió enceguecido hacia su Buik Doble Phaeton. Martín lo siguió sin pensar. En el estacionamiento del Club, antes de que Paunero llegara a su auto, el joven sacó su arma, apuntó al aristócrata y le gritó. Paunero casi no tuvo tiempo para reaccionar. Martín vació el cargador en el cuerpo del abogado, que solo pudo responder el ataque, antes de desplomarse, con un tiro que dio en la pierna izquierda de Cossio.

Pese al rápido accionar del chofer de Paunero que cargó en el auto a su patrón y lo llevó al hospital, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Los habitués del club no salían del estupor. Era un escándalo que salpicaría a tres de las “mejores familias” del país y había que evitar que trascendiera.

El diario La Capital reflejó el hecho el 13 de marzo como “un incidente en los salones que no tuvo contornos deplorables debido a la eficaz intervención de algunos amigos”. De acuerdo al relato del matutino hubo “un violento diálogo, golpes de puño y un intento de ambos por usar armas que fue impedido por los presentes”

Dos días más tarde, La Capital de Rosario publicaría la declaración testimonial de Cossio ante el comisario Arturo Argerich en la que reconoció que intentó verificar “que una de las nueve balas tenía arena, entonces limpió el arma y salió en busca de Paunero”.

Cossio fue condenado a dos años de reclusión en un sanatorio y quedó excluido de todos los eventos de la alta sociedad. Su nombre no volvió a escucharse entre las familias patricias.

Los restos de Wenceslao Paunero fueron velados “con toda la dignidad correspondía a su lugar en la sociedad culta y de conocido origen” y sepultados en el cementerio de La Recoleta.

De "Mina" poco se supo tras el sepelio de su difunto esposo, continuó con sus actividades diarias de mujer de clase alta que comprenden el cuidado de sus hijos y acciones de beneficencia.

La historia fue ocultada por las familias involucradas hasta que en hasta que en 2009 el periodista Ovidio Lago publicó la historia en "Siete elegantes crímenes de pasión" y un año más tarde Susana Dillon la reflotó luego de entrevistarse con un descendiente de Cossio en "Triángulo amoroso en la arena".