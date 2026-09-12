Juzgarán a gestor que cobró más de 6 millones de pesos y 2 mil dólares por trámites que no realizó

En sintonía con la resolución que había tomado el Juzgado de Garantías N° 6, la Cámara de Apelación y Garantías rechazó el sobreseimiento de un hombre acusado del delito de estafa y ordenó la elevación de la causa a juicio.

Según la acusación, entre el 25 de marzo y el 14 de junio de 2024, Néstor Ramos López habría simulado contar con capacidad para realizar trámites y gestiones administrativas ante la Municipalidad de General Pueyrredón y utilizó esa supuesta actividad para obtener dinero de una mujer a quien le aseguró que estaba gestionando la habilitación de un comercio.

Dijo que hacía trámites en la Municipalidad.

La denunciante habría realizado distintas entregas de dinero al acusado por más de seis millones de pesos y dos mil cien dólares. Sin embargo, al ser citada por la Municipalidad por deudas impositivas, descubrió que las gestiones que había encargado no se habían realizado.

Según su declaración, conocía a Ramos López desde hacía años, ya que había trabajado junto a otros familiares en distintos negocios y era quien habitualmente realizaba trámites y pagos. Esa relación previa de confianza, según los camaristas, habría sido aprovechada para concretar el engaño.

La investigación contó, además, con testimonios que respaldaron el relato de Giménez, documentación de los pagos y una pericia caligráfica que determinó que las firmas de los recibos pertenecían a Ramos López y hasta un informe de la Municipalidad.

Lo dispuso la Sala III.

Si bien la defensa había apelado la decisión y sostenido que no existía el ardid necesario para configurar una estafa y que la prueba había sido valorada de manera sesgada, los miembros de la Sala III consideraron que en esta etapa no se requiere certeza sobre la responsabilidad penal, sino elementos suficientes que permitan sostener razonablemente la acusación y llevar el caso a debate.

Los jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto confirmaron la resolución de la Jueza Lucrecia Bustos y dispusieron que Ramos López –que permanece en libertad- sea sometido a juicio por estafa, delito previsto en el artículo 172 del Código Penal.