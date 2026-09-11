Demolieron un búnker de venta de drogas en Mar del Plata

En el lugar comercializaban estupefacientes y fue escenario de un enfrentamiento a tiros.

A través de la Secretaría de Seguridad y el Emvial, el Municipio llevó adelante este viernes un operativo de intervención y demolición de una estructura ubicada en inmediaciones de Pasaje Venezuela y Pasaje Santa Cruz que era utilizada como búnker.

De acuerdo con las circunstancias que motivaron el procedimiento, dicha construcción estaba vinculada a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes y episodios de disparos con armas de fuego en el lugar.

Se utilizó maquinaria municipal para demoler la estructura y retirar los materiales.

Además, el procedimiento contó con la participación de personal de la Patrulla Municipal y efectivos de la Comisaría Sexta, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar el desarrollo del operativo y la seguridad en el sector.

En el lugar, el Emvial se encargó de las tareas de demolición y desmantelamiento de la estructura con una pala mecánica, y dispuso de dos camiones municipales para el retiro y traslado de los materiales.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de Pasaje Venezuela y Pasaje Santa Cruz.

Por su parte, los efectivos policiales y el personal de la Patrulla Municipal realizaron trabajos de prevención y control de la zona durante el operativo.

La intervención permitió retirar una estructura que generaba condiciones de inseguridad en el sector y avanzar en la recuperación del espacio, a partir de un trabajo coordinado entre las distintas áreas.