La nostalgia cotiza alto: cuánto valen hoy las viejas fichas y tarjetas de Sacoa que tenés guardadas en casa

Un fenómeno de nostalgia y coleccionismo impulsa la búsqueda de antiguos elementos de entretenimiento en hogares de todo el país. Los viejos cospeles y plásticos de la emblemática red de salas Sacoa, nacida en Mar del Plata, cobran un valor insospechado en el mercado secundario. Diversos aficionados revisan cajones en busca de estos objetos metálicos que marcaron a varias generaciones: la demanda creciente transformó a estos accesorios vintage en codiciadas piezas de colección en portales de compraventa.

Cuáles son las piezas de Sacoa que son una reliquia

En plataformas digitales como Mercado Libre, las cotizaciones varían según el estado de conservación y la rareza del ejemplar ofertado. Las fichas metálicas de bronce con la icónica figura del payaso en ambas caras alcanzan valores de entre 3.000 y 5.000 pesos por unidad. Por su parte, las tarjetas magnéticas con diseños alusivos a clubes de fútbol o ediciones de aniversario se venden entre 4.500 y 8.000 pesos. Asimismo, los vendedores ofrecen lotes masivos dirigidos a nostálgicos y entusiastas del movimiento arcade.

El Sacoa de la peatonal sigue generando recuerdos.

El valor de estas piezas trasciende las fronteras locales y cuenta con homologación en catálogos internacionales de numismática especializada. La plataforma mundial Numista registra oficialmente los cospeles marplatenses como tokens de valor histórico dentro de la categoría de entretenimiento. Las fichas cuentan con especificaciones técnicas precisas de acuñación, alcanzando los 25 milímetros de diámetro y un peso de 4,3 gramos. La inclusión en estos registros globales consolida el interés de coleccionistas extranjeros por la historia de la empresa.

Las comunidades virtuales de la costa atlántica funcionan como el principal motor de intercambio para la memoria de los salones de juegos. En foros temáticos y grupos de redes sociales se multiplican los hilos de debate sobre las visitas a la peatonal San Martín. Los miembros comparten imágenes de sus tarjetas conservadas desde la década de 1990 y recuerdan historias de la época dorada de los videojuegos. Este constante flujo de recuerdos mantiene viva la interacción digital y dispara la búsqueda de reliquias olvidadas.

Las fichitas pueden valer hasta 8.000 pesos.

El sistema de tarjetas magnéticas representó una innovación tecnológica desarrollada íntegramente en Mar del Plata antes de exportarse al mundo: esa innovación, que fue toda una revolución, permitió reemplazar el uso masivo de metal en las máquinas recreativas. Hoy en día, los coleccionistas buscan completar series enteras de plásticos emitidos durante los distintos veranos.