Adiós a una insignia de Mar del Plata: removieron la calesita del Parque de Deportes

Después de 20 años de girar entre risas, música y sortijas, la tradicional calesita del Parque de los Deportes Teodoro Bronzini fue desmontada esta semana. Su histórico cuidador, Jorge Faienza, debió retirarla tras la adjudicación del predio a la empresa Minella S.A., encargada de la nueva concesión del espacio.

“Se me terminó el tiempo, no podía hacer otra cosa”, lamentó Jorge, mientras supervisaba los últimos trabajos. Con una mezcla de tristeza y esperanza, contó en diálogo con 0223 que las piezas del clásico carrusel marplatense fueron repartidas entre su casa, la de un vecino y un garaje: “Una parte la llevé a un garaje, otra parte a mi casa, otra parte a un vecino, y ahora lo último que queda es desarmar la boletería”.

Durante dos décadas, miles de chicos y chicas pasaron por la calesita del Parque de los Deportes. Muchos recordarán la música inconfundible, las vueltas de tres minutos y el intento por alcanzar la sortija. “Cuando empecé no tenía idea de cómo funcionaba esto", recordó Faienza entre risas.

La calesita funcionaba hacía 20 años. Foto: 0223.

El desarme, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. “La gente que la desarma no es especializada. Tendrán buena onda, pero hicieron cortes que se podrían haber evitado”, explicó Jorge, resignado pero confiado en poder volver a levantarla pronto.

Un nuevo comienzo: la calesita podría volver en el Parque Primavesi

La ilusión no se apaga. Faienza ya proyecta el rearme de la calesita en el Parque Primavesi, a la espera de que el Concejo Deliberante apruebe la ordenanza correspondiente. “Ya estuvimos hablando. Ahora falta que se decidan”, contó.

Mientras tanto, dedica sus días a acondicionar las piezas que sobrevivieron al traslado: “Voy a casa y empiezo a preparar los postes. Tengo que ponerme las pilas con el alambrado nuevo”.

Para ello, Jorge deja abierta la posibilidad de que los vecinos colaboren: “El único alias para los que quieran ayudar es Calesita.del.parque”, aclaró, esperanzado en volver a escuchar pronto la música que durante 20 años acompañó la infancia de Mar del Plata.