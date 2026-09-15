Fue amenazado y golpeado y allanaron la casa de su vecino: lo detuvieron y secuestraron armas

El avance de una investigación por el ataque a golpes y las amenazas que sufrió un hombre de 53 años en Playa Serena derivó en un allanamiento en el que aprehendieron a un joven y secuestraron elementos de interés para la causa.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la Comisaría Decimotercera y de la subcomisaría Acantilados allanó una vivienda en la calle 449 entre 2 y 4, donde secuestraron un revólver calibre .22 sin numeración ni municiones y una réplica de arma de fuego tipo pistola, utilizada como encendedor.

“El operativo se relaciona con un hecho ocurrido el 29 de agosto, cuando la víctima denunció haber sido agredida a golpes y amenazada con un arma de fuego durante una discusión con un vecino”, informaron fuentes oficiales a 0223.

Desde la Fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales ordenaron la notificación de causas por lesiones leves, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de uso civil condicional, además de su traslado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.