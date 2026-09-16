Acuerdan penas condicionales para los responsables de predio donde cultivaban marihuana

Los tres sujetos detenidos en abril de este año tras un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en una vivienda en el barrio El Casal donde secuestraron 250 plantas de marihuana, dólares, armas, municiones y autos acordaron penas de hasta dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional luego de que se calificaran los hechos como tenencia simple de estupefacientes.

Este miércoles las defensas de M.D.A.O, J.IC. Y D.O.R. tuvieron una audiencia en la que celebraron un acuerdo pleno en el que acordaron calificar los hechos como constitutivos del delito de tenencia simple de estupefacientes y, solamente para el primero, en concurso real con la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

El primero, representado por miembros de la defensa oficial, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión y los otros dos años y tres meses de ejecución condicional. Según explicó el abogado penalista Matías Quiñones como defensor de D.O.R., a partir del acuerdo acordado quedó sin efecto el arresto domiciliario que tenían en distintos puntos de la ciudad.

Los datos incorporados en la investigación permitieron confirmar que en enero de este año un grupo de personas acordó diferentes tareas para realizar una plantación en el predio y, tras el cierre del ciclo de cultivo, secar individualmente cada planta y extraer las semillas obtenidas para analizar su rendimiento, culminado lo cual el destino del material remanente era su quema.

Las armas serán decomisadas y los rodados devueltos.

Tras un robo sufrido a mediados de marzo, algunos integrantes del grupo abandonaron el proyecto por lo que gestionaron e intercambiaron permisos que habilitaban el cultivo, aunque no con las características del allanado ni con las cantidades sembradas. Incluso indicaban la conformación de una asociación civil para realizar distintas tareas, pero la misma “no se encontraba en realidad habilitada a iniciar ciclos de cultivo de cannabis y/o a producir derivados de la misma”.

En el acuerdo también se dispuso el decomiso del dinero secuestrado, de dos celulares, dos handy, ventiladores, turbinas, lámparas y una escopeta, además de la destrucción total de la sustancia estupefaciente incautada. La camioneta Ford Ranger, la Chevrolet C10 y la Honda CRV serán devueltas a sus propietarios.