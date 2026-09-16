Se lastimó el pie al usar un toro mecánico: el salón de fiestas deberá pagarle casi 7 millones de pesos

El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5 hizo lugar a una demanda de daños y perjuicios iniciada por un joven de 18 años en agosto de 2019 sufrió una lesión en el pie mientras utilizaba un toro mecánico y cayó del juego.

Esa noche F.C. hizo la fila correspondiente, al llegar su turno se subió al toro mecánico y allí, que debido al deficiente funcionamiento de la máquina, sufrió un accidente por exclusiva responsabilidad de la demandada, sobre la cual recae el deber de seguridad del establecimiento.

Fue trasladado al HPC.

En su presentación dijo que se le trabó el empeine de su pie derecho con el engranaje del artefacto, produciéndole graves daños físicos, psicológicos y estéticos. Al momento del hecho la desesperación lo invadió y que luego de padecer una importante pérdida de sangre, fue trasladado de urgencia al Hospital Privado de la Comunidad donde le hicieron las curaciones de rigor y comenzaron los tratamientos médicos con los consiguientes daños morales y materiales sufridos.

El juez Guillermo Francisco Drees consideró que se trató de una relación de consumo y que la propietaria del establecimiento incumplió el deber de seguridad previsto por la Ley de Defensa del Consumidor y estableció su responsabilidad objetiva por las lesiones sufridas por el joven. También indicó que tanto la demandada como la compañía de seguros habían sido declaradas en rebeldía.

Se resolvió siete años después del accidente.

La pericia médica determinó que las lesiones no provocaron una incapacidad funcional permanente, aunque quedaron cicatrices en el pie, para las cuales se recomendó un tratamiento láser cuyo costo fue estimado entre 500 y 800 mil pesos. También se sumaron sumas por gastos médicos, traslados y reposición de vestimenta que, junto al monto del daño moral, dio una indemnización total de $6.940.400, más intereses.

El titular del Juzgado extendió de manera concurrente la condena a Federación Patronal de Seguros SAU, en la medida de la cobertura correspondiente a la póliza vigente al momento del accidente y agregó que la misma debe hacerse efectiva dentro de los diez días que quede firme.