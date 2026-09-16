Nuevo parte médico de Luz, la nena de 13 años que recibió un disparo en la cabeza: "No mejoró ni empeoró"

Luz, la nena de 13 años que permanece internada en el Hospital Materno Infantil tras recibir un disparo en la cabeza, continúa en estado delicado. La familia contó a 0223 que desde el momento del incidente sufrió seis paros cardiorrespiratorios. La bala entró por la sien del lado derecho y le quedó alojada en el medio del cerebro.

Matías, el primo de la joven, comentó que este mediodía recibieron un nuevo parte médico. "Sigue estable. Nos dieron un plazo de 48 horas y vamos por el primer día en esa condición. No hay ningún cambio ni hemos salido del peligro", comentó, y agregó que además "nos volvieron a recalcar que no nos vayamos y que nos quedemos acá. Hay que seguir esperando".

"No mejoró ni empeoró, estamos ahí", explicó Matías y sumó: "Ella sigue grave, pero está estable". Durante la jornada de ayer, se supo que Luz había abierto los ojos y que estuvo unos minutos consciente. "Para aclarar, ella tenía los ojos abiertos desde el primer día. Lo único que hace es moverlos. Hoy volvió a ocurrir lo mismo: le hablamos de cosas personales que la alegran y respondió de manera muy leve", comentó el primo.

"Está en coma inducido y, a pesar de eso, reaccionó moviendo los ojos, lo cual nos da esperanza", sintetizó Matías y agregó que los médicos no pueden darles todavía un pronóstico ni generar falsas expectativas: "Nos pidieron que nos quedemos porque esto es segundo a segundo".

Qué ocurrió puertas adentro

El suceso empezó el viernes por la noche en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. La investigación intenta determinar con precisión cómo se produjo el disparo que impactó en la cabeza de la nena.

Según la información obtenida hasta el momento, un adolescente de 16 años manipulaba un revólver calibre .38 cuando se produjo el disparo. El chico se entregó a las autoridades e inicialmente manifestó que se trató de un accidente.

Al consultarlo sobre las novedades en la investigación, Matías respondió que no hay, ya que "lamentablemente nadie sabe en realidad lo que pasó. Solamente ella y el chico que disparó, que era el novio".

"Él dijo que fue un accidente y nos atenemos a sus palabras porque no hemos tenido intervención directa de la policía ni de nadie más", agregó Matías y contó que en la declaración, el chico habría dicho que en el momento del disparo estaban solos, aunque mencionó que había más gente en la casa.

También contó que no fue a verla al hospital porque está detenido, pero que "en todo momento ha mostrado arrepentimiento y sostiene desde el primer día que fue un accidente". Aclaró que no convivían, como se dijo, y que salían hace tres o cuatro meses: "Ella vivía con mi abuela en Villa Evita".

Para finalizar, Matías contó que la familia está tratando de sobrellevar la situación con mucha angustia. "Lo que más nos afecta, además de lo que le pasó a Luz, es la incertidumbre de no saber qué ocurrió realmente. La gente juzga y opina, pero nosotros tampoco tenemos certezas", cerró.