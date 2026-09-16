La acusan de colaborar con un homicidio y le dieron arresto domiciliario porque está embarazada

La Justicia otorgó el arresto domiciliario a una mujer de 27 años acusada de participar con su pareja en el homicidio de Walter Tieso en febrero de este año en el barrio San Jacinto a partir del avanzado estado de embarazo que cursa: Claudia Delgado tendrá a familiares como tutores conductuales y será monitoreada de manera electrónica en el domicilio del barrio Nuevo Golf donde cumplirá la morigeración.

En la investigación en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°7, Delgado está imputada como partícipe en el hecho por el que su pareja, Jeremías Federico Cuicui (30), está acusado como autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego cometido en un descampado en calle 431 bis entre 18 y 20.

La víctima, que registraba algunos procesos penales previos por hechos de Flagrancia, había arribado apenas dos días antes a la ciudad para hacer algunas "changas" de acuerdo a los dichos de sus familiares.

La pareja de la mujer sigue detenida.

En la resolución judicial se estableció que la mujer deberá permanecer en el domicilio fijado del cual podrá egresar únicamente con autorización del Tribunal, se dispuso la intervención del Patronato de Liberados y la necesidad de una evaluación para la incorporación a un tratamiento respecto a su problemática de consumo.

Si bien la medida fue apelada por el fiscal Carlos Russo y el abogado Mauricio Varela como representante del particular damnificado, la misma quedó firme en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 donde se llevará adelante el juicio oral y público en fecha a definir.