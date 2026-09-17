Casas que se adaptan: la nueva tendencia de los ambientes flexibles
Ya no se trata solamente de tener más habitaciones, sino de que cada ambiente pueda adaptarse a distintas necesidades. Escritorios que se convierten en dormitorios, playrooms que reciben huéspedes y espacios que cambian de función sin grandes reformas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La forma de habitar una casa está cambiando. Un mismo ambiente puede tener diferentes funciones a lo largo del día o de los años, una idea que gana espacio en proyectos de arquitectura e interiorismo.
El objetivo es aprovechar mejor los metros disponibles y evitar que una habitación quede atada para siempre a un único uso.
Un ambiente, varias posibilidades
Una habitación puede funcionar como escritorio durante la semana, dormitorio de huéspedes cuando llega una visita o playroom para los chicos
La clave está en pensar desde el comienzo en una distribución que permita modificar el espacio con facilidad. Muebles móviles, puertas corredizas, paneles, camas rebatibles y sistemas de guardado integrados son algunas de las soluciones posibles.
Los cerramientos interiores también permiten abrir o cerrar un ambiente según el momento, sumando privacidad cuando hace falta sin perder la posibilidad de integrar los espacios.
Una casa pensada para cambiar
La tendencia también responde a que las necesidades de una familia no son siempre las mismas. Una habitación que hoy funciona como cuarto infantil puede transformarse en un estudio cuando los hijos crecen. Más adelante, puede convertirse en dormitorio para huéspedes o incluso en un espacio de trabajo.
Por eso, la flexibilidad empieza a considerarse una característica de diseño y no simplemente una solución para casas pequeñas. En proyectos contemporáneos también aparecen distribuciones multipropósito que buscan que los ambientes puedan adaptarse a distintas actividades.
¿Qué recursos se pueden usar?
|Solución
|Posible uso
|Puertas corredizas
|Separar o integrar ambientes
|Camas rebatibles
|Convertir un dormitorio en escritorio
|Muebles multifunción
|Sumar guardado y liberar espacio
|Paneles móviles
|Crear privacidad cuando sea necesario
|Divisiones livianas
|Cambiar la distribución sin grandes obras
En definitiva, la casa deja de pensarse para una única etapa de la vida. La apuesta es crear espacios capaces de acompañar los cambios de quienes los habitan, sin necesidad de mudarse o encarar una reforma cada vez que aparece una nueva necesidad.
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