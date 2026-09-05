Atlantic Real Estate, la expo que reúne a los referentes del rubro inmobiliario de Mar del Plata

El organizador y empresario del sector Martín Sala invitó a participar de la 4ta edición de la Expo.

Mostrar lo que pasa en Mar del Plata y generar un espacio para que quienes forman parte de ese movimiento puedan dialogar y encontrarse: esa fue la idea fundacional de Martín Sala para crear, hace cuatro años, Atlantic Real Estate.

Se trata una exposición que reúne a empresas, profesionales e instituciones vinculadas con el desarrollo inmobiliario, la construcción, el diseño y otros sectores alrededor de estas actividades. El organizador y referente del sector contó a 0223 que la iniciativa surgió a partir del trabajo de la Revista Central, que intenta poner en valor los proyectos e iniciativas de la ciudad.

El empresario Martín Sala invitó a participar de la 4ta edición de la Expo.

“La revista nos permite la excusa de buscar, recorrer en todos los órdenes, en lo industrial, en lo comercial. Nos encontramos con gente muy valiosa y la vamos registrando”, explicó Sala e indicó que "el paso siguiente" era intentar reunir a todas esas personas en un mismo lugar. Así nació la expo, que con el correr de las ediciones fue incorporando a nuevos actores de la vida económica y profesional marplatense.

Entre los participantes del evento están los Colegios de Arquitectos, Martilleros, Escribanos y Técnicos, empresas e instituciones. Además de compartir lo que vienen desarrollando, muchos de ellos brindan charlas abiertas a toda la comunidad. “El valor de esto es que los marplatenses nos podamos encontrar y ver las cosas que suceden, que a veces en el día a día no tenemos tiempo de hacerlo”, señaló Sala.

La cuarta edición de Atlantic Real Estate

Este fin de semana podrá recorrerse la Atlantic Real Estate, a partir de las 15 horas y hasta la noche en el Hotel Sheraton Mar del Plata. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa.

Además de los stands, habrá charlas, sorteos, premios y distintas actividades para el público general. “Los invito, porque esto es una expo que no tiene costo, no hay que inscribirse. Pueden pasar el sábado y el domingo a recorrer y a sorprenderse con las cosas bonitas que pasan en la ciudad”, remarcó el organizador.

Para los profesionales del sector, el encuentro es también una excusa para compartir un análisis del contexto y del presente del rubro inmobiliario y de la construcción, que para Sala es una actividad dinamizadora: “Es una industria que no para. Es la madre de las industrias. Atrás de la construcción hay un montón de industrias que se mueven, de gremios, de proveedores”.

En esa línea, ejemplificó con el impacto que puede tener una obra en la economía municipal: "Un terreno vacío que se transforma en un edificio, puede generar nuevas cuentas y mayores recursos tributarios para el municipio, además de activar una cadena de profesionales, trabajadores y proveedores".

Para cerrar, Sala aseguró que aunque el contexto actual es más complejo que en otros años, los proyectos de mayor escala continúan avanzando: “Las grandes obras no se detienen. Acá hay proyectos extraordinarios”.