De mansión majestuosa a terreno baldío: el triste final de una histórica residencia de Mar del Plata

Una emblemática joya del patrimonio arquitectónico de Mar del Plata que desapareció definitivamente durante el proceso de expansión urbana del siglo pasado sigue dejando historias curiosas. Se trata de Villa Floriluz, una majestuosa residencia aristocrática construida en la intersección de las calles Buenos Aires y Moreno. La mansión finalizó su edificación en 1931 por encargo de Estanislada Anchorena para los hermanos José María y Juan Manuel Paz Anchorena. Su imponente estructura abarcaba una importante superficie en uno de los sectores más cotizados del casco céntrico.

Qué pasó con Villa Floriluz, una emblemática construcción aristocrática

El diseño del inmueble estuvo a cargo de los reconocidos arquitectos Carlos Mendonca Paz y Rodolfo Giménez Bustamante. La construcción destacaba por su estilo pintoresquista y ecléctico, característico de las residencias de la alta sociedad durante las primeras décadas del siglo XX. La fachada combinaba detalles ornamentales de categoría, tejados de piedra y amplios jardines que llamaban la atención de los transeúntes. Por décadas, la casona funcionó como punto de encuentro para figuras destacadas de la época veraniega.

Quedaron pocas imágenes históricas del chalet.

Durante los años 70, la ciudad atravesó una agresiva transformación impulsada por el desarrollo de emprendimientos comerciales de mayor densidad. En el año 1979, la emblemática residencia fue completamente derribada mediante maquinarias pesadas para dar inicio a nuevos proyectos inmobiliarios. El colapso del edificio generó un fuerte impacto entre los vecinos defensores de la identidad urbanística local, aunque muchos otros aseguraron que era imposible mantenerla.

Tras la demolición de la casona, la esquina alojó durante varios años a una concurrida sala de bingo comercial. Posterior al cierre de dicho emprendimiento, la propiedad albergó un paseo de compras minorista antes de quedar desocupada por un largo período. Finalmente, la parcela cercada se destinó a la edificación de una moderna torre de departamentos que permanece en pie en la actualidad.

La casona funcionó como punto de encuentro de la aristocracia.

El destino de Villa Floriluz marcó un antecedente determinante para la posterior creación de catálogos de preservación patrimonial en la comuna. Diversas entidades utilizan la historia del predio para contar cómo era la zona y sus historias más entrañables, como también las modificaciones sufridas a lo largo del tiempo.