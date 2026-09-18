Video: entraron por el techo de una zapatería céntrica y robaron una notebook y 18 pares de zapatillas

Un hombre de 42 años y una mujer de 34 fueron aprehendidos en inmediaciones de las avenidas Independencia y Libertad con una bolsa en la que tenían 18 pares de zapatillas y una notebook sustraídas del interior de una zapatería céntrica.

El dueño del local ubicado en San Martín al 3000 constató que autores ignorados habían ingresado durante la madrugada por el techo tras forzar una ventana ubicada en el patio interno.

A partir de un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona se estableció la modalidad del hecho y durante recorridas preventivas interceptaron a ambos en inmediaciones de Independencia entre Balcarce y Libertad con un bolso que contenía los elementos sustraídos.

“El propietario de la zapatería reconoció los efectos como de su propiedad, por lo que fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial”, informaron autoridades policiales.

Desde la fiscalía en turno ordenaron la formación de causa por robo doblemente agravado por efracción y escalamiento y el traslado de ambos al complejo penitenciario de Batán.