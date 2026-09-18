Gran incendio en una casa abandonada: pánico de vecinos y más de 6 horas de trabajo de los bomberos

El incendio que se desató anoche en una propiedad abandonada de Solís al 500 todavía tiene repercusiones este viernes. Pasado el tiempo de iniciado el siniestro, una dotación del cuartel de Bomberos del Puerto (que fue ayudado por uno del Central) permanece en el lugar y realiza tareas preventivas, luego de más de seis horas de trabajo.

Bomberos continúa este viernes con tareas preventivas en la propiedad afectada por el incendio.

El fuego que generó el pánico de los habitantes de la cuadra, comenzó alrededor de las 21 de este jueves y provocó importantes daños en el interior del inmueble. Las imágenes tomadas este viernes muestran paredes ennegrecidas, sectores completamente destruidos y una gran cantidad de restos y materiales calcinados entre los ambientes afectados.

La propiedad se encuentra abandonada y, según indicaron los vecinos a 0223, es ocupada de manera recurrente por personas en situación de calle. "Es un peligro", denunciaron.

El inmueble está ubicado entre dos establecimientos: de un lado, el Sanatorio Bernardo Houssay y, del otro, una empresa textil. Ninguno de los dos lugares resultó afectado por las llamas, aunque el humo generado por el incendio ingresó al edificio de la empresa. De hecho, se produjeron momentos de tensión por temor a que el fuego se pudiera extender hasta el nosocomio y afectar el lugar.

Durante la mañana, Bomberos continuó con la revisión del lugar y las acciones preventivas para evitar que quedaran focos que pudieran generar un nuevo riesgo. El exterior de la propiedad permanece prácticamente oculto detrás de una pared, por lo que el alcance de los daños se observa especialmente desde el interior.

Así quedó el interior de la propiedad de Solís al 500 tras el incendio que se desató durante la noche.

Frente a la propiedad funciona un taller, donde trabaja Eugenio, quien habló con 0223 y contó que al llegar este viernes por la mañana se encontró con humo y con vecinos mirando hacia el lugar. Según relató, el fuego habría comenzado entre las 19.30 y las 20 de este jueves, aunque no pudo observar el momento en que se inició porque se había retirado del taller alrededor de las 17.30. Cuando regresó, el incendio ya había sido sofocado.

Eugenio también explicó que la vivienda permanece desocupada durante largos períodos y que, según tiene entendido, sus propietarias serían dos mujeres mayores que se acercan ocasionalmente para realizar tareas de limpieza. Además, aseguró que en distintas oportunidades la puerta fue forzada y personas ingresaron durante la noche, hecho que también confirmaron otros vecinos.

El fuego provocó importantes daños en el interior de la casa abandonada.

Sobre el origen del incendio, el tallerista habló sobre las personas que ingresan a la propiedad, quienes puedan haber encendido fuego para quemar cables y recuperar el cobre o para calefaccionarse, lo que se viene reiterando desde hace meses en otras propiedades abandonadas de la ciudad. También consideró poco probable que se haya tratado de un desperfecto eléctrico porque la vivienda ni siquiera tendría suministro de electricidad.