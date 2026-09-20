“Me tienen cautiva”: denunció una deuda que asegura no tener y cuestionó un crédito otorgado a su madre

Carla es clienta del Banco Provincia desde hace años. Su vínculo con la entidad comenzó cuando empezó a trabajar como enfermera y abrió allí su cuenta sueldo. Con el tiempo, también obtuvo una tarjeta de crédito. Sin embargo, los inconvenientes comenzaron a partir del 2025, cuando dejó de utilizar la tarjeta y decidió darla de baja.

En ese entonces, "la tarjeta tenía 50.000 pesos para gastar, porque yo me quedé sin trabajo y no me servía”, explicó en diálogo con 0223. A partir de entonces, aseguró que comenzó a recibir cargos vinculados con una cuenta corriente y que concurrió en reiteradas oportunidades a las sucursales del banco para intentar cerrarla.

En mayo de 2025, se presentó en la sucursal donde estaba radicada la tarjeta. Allí le informaron que existía un saldo pendiente correspondiente a Netflix. Carla aseguró que abonó el monto en el momento y que le indicaron que debía regresar 72 horas después para solicitar el libre deuda.

Sin embargo, cuando volvió, recibió otra respuesta. “Lo que me dijo es se hizo la renovación y ahora tenía que pagar la nueva tarjeta de crédito”, contó. Según relató, volvió a realizar un pago y completó un formulario manuscrito solicitando la baja de la tarjeta.

Carla sostiene que en esa oportunidad recibió documentación que acreditaba que el saldo había quedado en cero y que, posteriormente, la tarjeta dejó de aparecer en su Home Banking.

La denunciante asegura que los reclamos y descuentos continúan y pide que se investigue lo ocurrido.

Una deuda que reapareció meses después

La situación parecía haber terminado, pero meses más tarde Carla comenzó a recibir llamados desde el banco reclamando una deuda.

“¿Qué tarjeta de crédito era? La que yo había dado de baja el año pasado”, afirmó. Según contó, los reclamos telefónicos también alcanzaron a su marido. Frente a esa situación, realizó una presentación ante Defensa del Consumidor y comunicó al banco que desconocía la deuda.

Pese a ello, asegura que los llamados continuaron. Posteriormente, el 19 de agosto, regresó a la sucursal para solicitar el libre deuda. Allí se encontró con una situación que incrementó sus dudas sobre lo ocurrido. “Me informé sobre todo y fui a buscar mi libre deuda. Cuando lo pido, la mujer me dice que no podía darmelo porque debía plata al banco", relató.

La mujer presentó reclamos ante Defensa del Consumidor y realizó una denuncia penal.

Carla aseguró que pidió los resúmenes correspondientes a la supuesta deuda, pero que inicialmente le respondieron que la cuenta ya no estaba radicada en esa sucursal. Ante esa situación, mostró la documentación que conservaba de los pagos realizados.

Según su relato, luego intervino un superior y le informó que se había producido un “traspaso de cuenta” que ella desconocía. Carla cuestionó esa explicación y pidió que le mostraran la documentación que acreditara que había realizado personalmente ese trámite.

“Le digo, por favor, mostrame la firma donde vos decís que yo hice el traspaso de cuenta, y que ese es mi ticket. Claro, ahí no supo qué hacer”, reveló.

De acuerdo con su testimonio, posteriormente desde la sucursal le informaron que iban a cancelar la deuda. Sin embargo, cuando pidió una constancia por escrito, asegura que recibió otra explicación: “Yo lo único que hice ahora fue volver a traspasar la cuenta acá, a este banco de vuelta, donde estaba originada” le dijo la bancaría.

Carla cuestionó que ese procedimiento se hubiera realizado sin su consentimiento y solicitó el libro de quejas. Según afirmó, finalmente se retiró de la sucursal y realizó una ampliación de su presentación ante Defensa del Consumidor.

La denuncia también alcanza a un crédito tomado por su madre

En paralelo, Carla relató otro episodio relacionado con un crédito que obtuvo su madre, una jubilada de la que ella es apoderada legal. Según explicó, ambas cuentas estaban vinculadas y la economía familiar se manejaba de manera conjunta.

La mujer aseguró que su madre obtuvo un préstamo que terminó representando cuotas que considera desproporcionadas respecto de sus ingresos. Carla cuestionó además los datos que, según afirma, fueron utilizados para otorgar el crédito.

“Le cambiaron los datos para poder ingresarla en el sistema para que le dieran el crédito”, denunció. Y agregó que se consignó una modalidad laboral que no se correspondía con la situación de su madre.

Carla presentó también esta situación ante la Justicia y solicitó una medida cautelar. Según contó, realizó una denuncia penal de manera online y posteriormente intentó conocer el estado del expediente. Asegura que recibió distintas respuestas respecto del organismo en el que se encontraba la causa y que hasta el momento no obtuvo certezas sobre el proceso judicial.

La denunciante también cuestionó el impacto que, según afirma, tuvo la situación sobre su historial crediticio. “A mí me pusieron en situación 4 cuando la deuda es inexistente. Me dañaron mi firma, falsificaron mis datos”, sostuvo.

Carla asegura que continúa buscando una vía para resolver el conflicto y que también intentó conseguir representación legal, aunque afirma que tuvo dificultades para encontrar abogados dispuestos a tomar el caso por el banco al que se enfrenta.

“Estoy desesperada porque esto es un daño permanente”, expresó. Y resumió su reclamo con una frase que refleja el impacto que la situación tuvo sobre ella y su familia: “Me tienen cautiva y a mi mamá también”.