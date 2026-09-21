Dos marplatenses detenidos tras una persecución: llevaban herramientas y elementos para adulterar patentes

Dos hombres oriundos de Mar del Plata fueron aprehendidos en Balcarce luego de ser detectados a bordo de un Toyota Corolla gris que era buscado en el marco de una investigación iniciada por la Sub DDI de Tandil.

El procedimiento se llevó adelante el jueves por la tarde, alrededor de las 19, luego de que el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de Balcarce recibiera una alerta sobre el ingreso a la ciudad de un vehículo cuyo dominio se encontraba bajo investigación.

Con esa información, efectivos policiales montaron un operativo para localizar el automóvil. Minutos más tarde, un patrullero que realizaba recorridas preventivas encontró el Corolla en calle 22, entre 13 y 11.

El vehículo estaba detenido detrás de una camioneta y, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor puso el auto en movimiento. Esto derivó en una breve persecución que terminó en la esquina de 11 y 10, donde finalmente los policías lograron detener la marcha del rodado.

Del Corolla bajaron dos hombres, ambos domiciliados en Mar del Plata. Luego de identificarlos, los efectivos constataron que no tenían impedimentos legales vigentes.

Las herramientas que encontraron en el Corolla

Durante una primera inspección del automóvil, los policías encontraron sobre el asiento del acompañante diferentes herramientas que, según indicaron, podrían ser utilizadas para cortar o desmontar neumáticos.

Además, detectaron que el vehículo no contaba con el asiento trasero y que ese sector estaba cubierto con una frazada, un elemento que llamó la atención de los investigadores.

Ante esta situación, el fiscal Rodolfo Moure, de la UFI de Balcarce, ordenó realizar una requisa de urgencia sobre el vehículo.

En el interior del Corolla fueron encontradas dos plantillas con calcomanías de la letra "D", que de acuerdo con la hipótesis policial podrían utilizarse para modificar patentes originales y hacerlas pasar por dominios duplicados.

También se secuestraron herramientas de corte, un compresor, varias llaves de ruedas, llaves correspondientes a vehículos Toyota y distintas llaves duplicadas.

Quedaron a disposición de la Justicia

A partir de los elementos hallados, el fiscal dispuso la aprehensión de los dos ocupantes del vehículo. Además, se ordenó el secuestro del Toyota Corolla y de los teléfonos celulares que llevaban los sospechosos, elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

Los dos hombres fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán, mientras los investigadores buscan establecer si existe alguna relación entre los aprehendidos y los hechos que habían generado el alerta emitido desde Tandil.

Desde la Policía señalaron que los sospechosos podrían contar con antecedentes penales, aunque esa información deberá ser confirmada mediante las averiguaciones correspondientes.