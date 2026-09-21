Revocaron salidas transitorias a interno que saltó el alambrado para escapar de la cárcel

En línea con la decisión del Juzgado de Ejecución Penal N°1, la Cámara de Apelación y Garantías confirmó la decisión de revocar los regímenes de salidas transitorias y régimen abierto que tenía un interno que en mayo de este año intentó escapar de la cárcel.

Los jueces Adrián Angulo y Juan Pablo Lódola confirmaron la decisión inicial más allá de la presentación de la defensa de L.N.M. que cuestionó la acreditación de los hechos ocurridos el 24 de mayo pasado en la Unidad Penal N°15 de Batán.

Lo resolvió la Sala II.

En el recurso había planteado que no se habría valorado adecuadamente la explicación brindada por su asistido, quien refirió haber actuado procurando alejarse de otros internos que lo habrían amenazado y que no se habían incorporado registros fílmicos del sector donde ocurrió el episodio.

En la resolución a la que accedió 0223 se confirmó que fue personal de la Unidad Penal N°15 que realizaba una recorrida por el perímetro del régimen abierto y advirtió que M. saltaba el alambrado perimetral del sector trasero: tras dar la voz de alto, la misma no fue acatada y se inició una persecución hasta que lo redujeron.

“Recordemos que el interno se encontraba incorporado a un régimen abierto y de salidas transitorias, circunstancia que supone un quebrantamiento de la confianza depositada en quien gozaba de un régimen de mayor amplitud”, dijeron los miembros de la Sala II.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Más allá de tener una calificación conductual de muy buena diez (10), los camaristas señalaron que es merecedor de un concepto malo “en virtud de presentar dificultades en la adaptación a este régimen reglado, sumado diversas reubicaciones lo cual refleja problema vincular con su grupo de pares y la escasa capitalización de los dispositivos tratamentales ofrecidos”.

Sin perjuicio de la decisión tomada, establecieron un plazo de seis meses para evaluar nuevamente la situación, tras revisar las pautas de comportamiento y la capitalización de las herramientas y dispositivos de tratamiento necesarias para superar las falencias evidenciadas por las autoridades penitenciarias.