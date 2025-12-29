“Sola pero segura”, la publicación de la mujer asesinada a puñaladas cuando paseaba a su perro

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el asesino la ve y comienza a seguirla.

"Sola... pero segura!!", posteó el 9 de diciembre Karina Janet Arotinco Palomino, la mujer de 44 años asesinada a puñaladas mientras caminaba por la calle. Los posteos públicos de la cuenta son de la misma semana y se repiten selfies y fotos con amigas: "Ser dueña de tu historia es un acto de amor propio", escribió.

En otro de los posteos, que se precipitaron entre el 9 y 10 de diciembre, la mujer manifestó: "Sin dudas, sin miedos, sin ansiedad".

Dos semanas después, la mujer, madre de tres hijos, fue brutalmente asesinada en Huergo y Sáenz Peña, en Lomas del Mirador, La Matanza.

Karina había salido a bailar el sábado por la noche y el domingo por la mañana, cuando regresó, salió a pasear a su perro por las calles del barrio. Las cámaras de seguridad detectaron su paso y, enseguida, a un hombre que la siguió.

"Estaba durmiendo y de repente escucho gritos de 'ayuda, ayuda' y 'ay, ay'. Me desperté y no sabía si estaba soñando o qué. Me vestí y salí. Ahí le pregunté a un vecino qué pasaba y me comentó que habían apuñalado a una señora. Vi que estaba lleno de sangre, se ve que la apuñalaron en la puerta de mi casa. Traté de buscar una toalla para frenar la sangre que no sé de dónde le salía", contó Irma, una vecina, a los canales de televisión.

Una de las últimas imágenes publicadas por Karina Janet Palomino Arotinco, de 44 años, antes de morir apuñalada en la calle.

"Una vecina me dice 'me parece que está muerta', y sí, estaba muerta ya. Una señora vio porque estaba colgando la ropa y le gritó 'dejala, dejala', pero ya la había apuñalado y se fue corriendo", detalló la mujer.

Los investigadores confiaron que analizan las cámaras de seguridad para intentar determinar hacia dónde escapó el asesino. Principalmente apuntan a las de la calle Alicia Moreau de Justo, por donde habría escapado.

Si bien no descartan ninguna hipótesis porque la investigación es incipiente, uno de los datos clave para la investigación es que no se habría tratado de un robo: tenía su celular y una pulserita de oro, además de la tarjeta SUBE, dinero y las llaves de su casa.

Minutos después del ataque, llegaron al lugar una amiga, que había estado con Janet durante la noche, y el marido de la víctima, identificado como Isaías Américo Cornejo Cancho, de 56 años. Fueron ellos los que reconocieron el cuerpo y lograron identificarla.

Según anticiparon los peritos en la escena del crimen, tenía heridas cortantes en el cuello y en el pecho. El agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

La investigación quedó en manos de la fiscalía especializada en homicidios de La Matanza, comandada por Adrián Arribas, quien ordenó todas las pericias y pidió las cámaras de vigilancia tanto públicas como privadas para intentar llegar al asesino.