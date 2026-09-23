Regresaban de inspeccionar una obra en Mar del Plata: quiénes eran los hombres que murieron en la ruta 2

Comai y Mazzoni, los apellido de las víctimas del vuelco fatal en la ruta 2.

Dieron a conocer las identidades de las víctimas del vuelco ocurrido en la tarde de este martes en la ruta 2, a la altura de Chascomús, quienes se encontraban regresando de Mar del Plata.

Según informaron, se trató de un grupo de tres arquitectos y un músico que había viajado a la ciudad para inspeccionar una obra, cuando por causas que son materia de investigación el conductor de la Ford Ranger perdió el control y terminó en el cantero central de la autovía.

Producto del accidente, dos hombres murieron y los otros dos restantes sufrieron heridas. Sebastián Esteban Comai, de 59 años y quien vivía en Gonnet, falleció en el acto, mientras que más tarde se constató el deceso de Alejandro Jorge Mazzoni en el Hospital Municipal San Vicente de Paul. El segundo tenía 44 y residía en City Bell.

Así quedó la camioneta en la que viajaban las víctimas.

Además, resultaron con politraumatismos los otros ocupantes de la camioneta: Gustavo Roberto Barreto, de 44 y domiciliado en Villa Elisa (La Plata), y Uriel Alejandro Sánchez, de 48 y oriundo de Berazategui. Ambos están fuera de peligro.

La tragedia se registró a la altura del kilómetro 125 de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires, y las víctimas se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Por su lado, el primer fallecido era arquitecto y docente de la Universidad Nacional de La Plata (Unlp), que lamentó la noticia junto al Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Uno (CaubaUno). Destacaron su labor en la facultad y su extensa trayectoria profesional en el Banco Hipotecario.

En el mismo sentido, desde el Círculo Italiano de La Plata publicaron: "Acompañamos a nuestro director y colegas del coro La Anunciación en su profundo dolor por la partida de su amigo y compañero Sebastián Comai. Qepdy abrazo fraternal a su familia".

En cuanto a "Jano" Mazzoni, se desempeñaba en "servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial", y también era músico, con numerosos amigos. Su hermano Antonio es un referente del rugby, ya que fue jugador y entrenador de La Plata Rugby Club, y la familia tiene cabañas en la zona de Chapadmalal.

Jano Mazzoni era músico y viajaba seguido a Mar del Plata.

En el caso intervino la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores y la Policía Vial de Chascomús. La traza es operada por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa).