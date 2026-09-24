Un gremio docente convocó a un paro este viernes por agresiones a directivos escolares

Exigen "medidas preventivas" y la aplicación del "acuerdo paritario 2023 de prevención, erradicación, resguardo y reparación ante las violencias en el ámbito escolar".

Luego de que agredieran a directivos de una escuela primaria de Ensenada, una organización sindical docente independiente convocó a un paro este viernes 25 de septiembre y a una asamblea provincial para el lunes siguiente.

El violento episodio ocurrió este jueves por la mañana en la Escuela Primaria N° 13, donde padres y madres acusaron el día anterior a un docente por maltrato hacia sus alumnos, quienes habrían relatado que los amordaba con cinta adhesiva y les prohibía ir al baño.

Al enterarse de la situación, las familias radicaron una denuncia formal y se presentaron en el establecimiento para exigir explicaciones. Según sostuvieron testigos del hecho, hubo gritos y golpes hacia los integrantes del Equipo de Orientación y las autoridades educativas.

Es por esa razón que la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires anunció una jornada de paro este viernes y denunció que el Gobierno bonaerense los "abandona" ante "la violencia social", en referencia a lo ocurrido en el colegio de nivel primario.

Además, la seccional de Ensenada del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba) anunció un paro docente de 36 horas desde este mismo jueves.

En ese comunicado, el gremio exigió "medidas preventivas" y la aplicación del "acuerdo paritario 2023 de prevención, erradicación, resguardo y reparación ante las violencias en el ámbito escolar".

"Si el gobierno provincial no interviene, nos matan. ¿Hasta cuándo van a esperar? Las escuelas son espacios de enseñanza y aprendizaje, no una guardia social. Paremos masivamente para resguardarnos", remarcaron en el texto difundido.

Por su lado, la asamblea se realizará el lunes a las 10 en la Plaza San Martín de La Plata, donde definirán el plan de lucha a seguir.