Un gremio docente convocó a un paro este viernes por agresiones a directivos escolares
La organización sindical anunció este jueves una jornada sin actividad en las escuelas a nivel provincial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de que agredieran a directivos de una escuela primaria de Ensenada, una organización sindical docente independiente convocó a un paro este viernes 25 de septiembre y a una asamblea provincial para el lunes siguiente.
El violento episodio ocurrió este jueves por la mañana en la Escuela Primaria N° 13, donde padres y madres acusaron el día anterior a un docente por maltrato hacia sus alumnos, quienes habrían relatado que los amordaba con cinta adhesiva y les prohibía ir al baño.
Al enterarse de la situación, las familias radicaron una denuncia formal y se presentaron en el establecimiento para exigir explicaciones. Según sostuvieron testigos del hecho, hubo gritos y golpes hacia los integrantes del Equipo de Orientación y las autoridades educativas.
Es por esa razón que la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires anunció una jornada de paro este viernes y denunció que el Gobierno bonaerense los "abandona" ante "la violencia social", en referencia a lo ocurrido en el colegio de nivel primario.
En ese comunicado, el gremio exigió "medidas preventivas" y la aplicación del "acuerdo paritario 2023 de prevención, erradicación, resguardo y reparación ante las violencias en el ámbito escolar".
"Si el gobierno provincial no interviene, nos matan. ¿Hasta cuándo van a esperar? Las escuelas son espacios de enseñanza y aprendizaje, no una guardia social. Paremos masivamente para resguardarnos", remarcaron en el texto difundido.
Por su lado, la asamblea se realizará el lunes a las 10 en la Plaza San Martín de La Plata, donde definirán el plan de lucha a seguir.
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