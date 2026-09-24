El truco en el celular para reportar baches y semáforos rotos en Mar del Plata en segundos

La odisea de hacer un reclamo municipal cambió radicalmente y muchos marplatenses todavía no saben que pueden acelerar los arreglos desde su pantalla. Resolver inconvenientes cotidianos en la vía pública ya no requiere acudir de forma presencial a las dependencias gubernamentales: a través del teléfono celular, los ciudadanos pueden gestionar soluciones rápidas ante roturas o fallas en los servicios urbanos.

La alternativa gratuita busca optimizar los tiempos de respuesta del municipio en cada barrio de Mar del Plata. El sistema digital, por lo pronto, unifica la recepción de incidencias para agilizar la labor de las cuadrillas de trabajo.

Cómo es la app que permite avisar sobre los baches y semáforos

La herramienta principal es la aplicación del Servicio 147 de Atención al Vecino, perteneciente a la Municipalidad de General Pueyrredon. La plataforma permite ingresar solicitudes de forma muy simple ante fallas en luminarias, baches en el pavimento o semáforos apagados. Para utilizarla, el usuario debe seleccionar el tipo de problema, activar la localización por GPS y adjuntar una fotografía del inconveniente. Toda la información enviada llega de inmediato a las áreas operativas correspondientes para su categorización. De esta manera, el trámite se genera en pocos segundos sin necesidad de llamadas telefónicas.

Con el sistema, no es necesario dirigirse a una dependencia.

Para las gestiones vinculadas a las redes de agua y cloacas, la empresa estatal OSSE cuenta con su propia aplicación denominada OSSE Móvil. A través de este software, los usuarios pueden registrarse con sus datos personales y vincular una o varias cuentas edilicias. La herramienta permite revisar el estado de deuda, gestionar boletas y reportar pérdidas de agua en la calle adjuntando imágenes del daño. Esta vía directa evita que los vecinos tengan que trasladarse hasta la sede central de la institución.

El seguimiento de cada solicitud representa una de las mayores ventajas de estas plataformas de autogestión municipal. Una vez enviado el reporte, el municipio y las empresas estatales notifican la recepción y el avance del proceso directamente al dispositivo móvil. El vecino puede verificar en tiempo real los cambios de estado hasta que la cuadrilla resuelve la situación en el lugar. El esquema de trazabilidad garantiza transparencia y evita la acumulación de reclamos sin respuesta, mientras que la interacción constante mantiene informado al vecino sobre los plazos estimados de reparación.

El avance del proceso se registra en el dispositivo.

Desde consultar el estacionamiento medido hasta seguir el estado de los servicios, el teléfono se consolidó como el canal prioritario de gestión. La adopción masiva de estas plataformas agiliza el mantenimiento del espacio público mediante la colaboración directa de la comunidad. El uso constante de los reportes digitales permite detectar con mayor precisión las prioridades de infraestructura en los barrios.