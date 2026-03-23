Nafta a $2.000: el truco definitivo para ahorrar un 30% en el tanque

Con la nafta premium superando la barrera de los $2.000 por litro, llenar el tanque se volvió un desafío para el presupuesto familiar. Sin embargo, existen promociones vigentes que permiten aliviar el impacto mediante reintegros bancarios y billeteras virtuales. Bancos como Galicia ofrecen hasta un 20% de bonificación pagando con MODO en estaciones Axion, con topes mensuales que alcanzan los $15.000. Estas herramientas financieras se transformaron en aliadas indispensables para quienes deben circular a diario por la ciudad o las rutas.

Las promociones en Shell, YPF y Axion

Para los clientes de YPF que madrugan o cargan combustible antes de las 6 de la mañana, existe un beneficio exclusivo del 6% todos los días. Esta opción se puede potenciar con un 3% extra si el usuario elige la modalidad de autoservicio en las estaciones habilitadas. Por su parte, el Banco Macro destaca con descuentos que llegan al 30% para su segmento Selecta, permitiendo un ahorro mensual de $25.000. Conocer estas grillas de beneficios ayuda a planificar las paradas estratégicas y maximizar el rendimiento de cada peso invertido.

Llenar el tanque en la actualidad puede superar los 100.000 pesos.

La red de estaciones Shell también presenta una oferta competitiva para este fin de semana largo mediante su aplicación propia Shell Box. Los usuarios de Banco Nación pueden aprovechar los viernes para obtener un 25% de ahorro, mientras que los domingos Comafi reintegra $10.000 semanales. En el caso de Axion, los clientes de Brubank con Plan Ultra acceden a un 30% de descuento diario con el tope más alto del mercado. En una carga promedio de 50 litros, utilizar estos convenios puede significar una diferencia de hasta $30.000 a favor.

Maximizar el ahorro requiere estar atentos a los días específicos y las aplicaciones de pago que solicita cada bandera de combustible nacional. La clave reside en combinar los topes semanales de las tarjetas de crédito con los beneficios directos que ofrecen las petroleras. Ante la escalada de precios constante, estos reintegros funcionan como un respiro necesario para estirar el sueldo antes de que termine marzo.