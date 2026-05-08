Cuenta DNI: el truco para ahorrar este fin de semana en delivery que pocos conocen

El Banco Provincia confirmó que este sábado y domingo estarán vigentes beneficios exclusivos para ahorrar en transporte y gastronomía en toda la provincia y CABA. Los usuarios de tarjetas de crédito Visa y Mastercard podrán acceder a un 20% de descuento en las aplicaciones Cabify y PedidosYa durante todo el fin de semana. Esta promoción busca aliviar el bolsillo de los bonaerenses en rubros de alta demanda, permitiendo optimizar los gastos de movilidad y delivery mediante el uso de la banca digital.

Para quienes utilicen Cabify este sábado, el reintegro será del 20% con un tope de $5.000 por cada transacción realizada en un solo pago. El beneficio se activa tanto con la tarjeta física como a través de la billetera Cuenta DNI, utilizando el pago con QR o la tecnología sin contacto NFC en dispositivos Android. Esta modalidad permite que el descuento se aplique de forma automática, viendo reflejada la bonificación en el resumen de cuenta siguiente al consumo efectuado.

La intención es aliviar el bolsillo durante un momento de alta demanda.

Cómo se lleva a cabo el descuento con Cuenta DNI

El domingo, el ahorro se traslada a la aplicación de delivery PedidosYa, manteniendo las mismas condiciones de reintegro y topes de devolución para los clientes de la entidad. Los pedidos realizados con tarjetas de crédito del Banco Provincia recibirán la devolución de hasta $5.000, ideal para planificar la cena familiar o el almuerzo del día de descanso. Es fundamental recordar que el pago debe ser procesado directamente por la app para asegurar el cumplimiento de las normativas de la promoción vigente.

Desde la institución aclararon que estos beneficios no son acumulables con otras ofertas y quedan excluidas las compras realizadas a través de billeteras virtuales externas o botones de pago. Los usuarios pueden consultar el detalle de las bases y condiciones en el sitio oficial del Banco Provincia o mediante la aplicación Cuenta DNI para verificar los comercios adheridos. Con este truco de fin de semana, el banco continúa fortaleciendo su presencia en el consumo cotidiano de los sectores medios y jóvenes.