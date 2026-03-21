El truco de la moneda arriba del módem que recomiendan para que el WiFi no se corte

Colocar una pequeña moneda de cobre sobre el router inalámbrico se convirtió en uno de los consejos técnicos más compartidos de la semana. Muchos usuarios aseguran que este elemento actúa como un disipador natural del calor acumulado en los componentes internos del equipo. El sobrecalentamiento constante suele ser la causa principal de las microcortes de conexión que afectan el rendimiento del trabajo remoto. Aplicar este sencillo método casero promete estabilizar la señal de internet sin necesidad de invertir en costosos repetidores de señal.

De qué sirve poner una moneda encima del módem

El fundamento detrás de esta práctica reside en la capacidad del metal para absorber y redistribuir la temperatura excedente del procesador. Al reducir el estrés térmico del aparato, el flujo de datos se mantiene constante incluso durante las horas de mayor tráfico hogareño. Los expertos sugieren que este ajuste es ideal para quienes experimentan lentitud al utilizar múltiples dispositivos de manera simultánea en el hogar. Es una solución inmediata que no requiere conocimientos técnicos avanzados ni configuraciones complejas en el panel de control del proveedor.

Los componentes electrónicos sufren un menor desgaste.

Es fundamental ubicar la moneda en la zona donde el chasis del módem presenta la mayor temperatura al tacto durante el uso. El pequeño cambio físico puede evitar que el sistema se reinicie automáticamente por protección ante el calor excesivo del ambiente veraniego. Al mejorar la ventilación pasiva, los componentes electrónicos sufren un menor desgaste y prolongan la vida útil de toda la red doméstica. Muchos especialistas en hardware confirman que este truco de la física básica es una alternativa válida frente a soluciones mucho más costosas.

Para obtener los mejores resultados, se recomienda limpiar bien la superficie antes de realizar la prueba de velocidad. En principio, notarás que la latencia disminuye y que las descargas de archivos pesados se completan sin las interrupciones habituales de cada fin de semana. Se trata de una oportunidad inmejorable de optimizar tu navegación con un elemento cotidiano que probablemente ya tengas guardado en algún rincón del cajón. Disfrutar de una conexión que realmente vuele es posible gracias a este ingenioso secreto compartido por miles de usuarios digitales.