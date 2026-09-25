Ganaban la confianza de ancianos y ocupaban las casas tras su fallecimiento

La investigación que llevó adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°4 tras la denuncia de un hombre que halló vaciada la casa de su padre y con las cerraduras cambiadas tras el fallecimiento derivó en la realización de cinco allanamientos donde aprehendieron a un matrimonio y secuestraron cinco motos, cuatro celulares y documentación de interés.

Elementos secuestrados.

El 2 de junio pasado un hombre denunció en la comisaría primera que su padre había fallecido hace dos meses y que autores desconocidos habían ingresado a la casa y sustraído un auto Renault Megane, dos motos Honda, herramientas y otros elementos de valor.

“El denunciante vive en Bahía Blanca y descubrió la situación cuando llegó a Mar del Plata para acondicionar la casa ubicada en inmediaciones de las calles Bolívar y Olazábal”, confió una de las fuentes consultadas.

Hallaron documentación.

A partir de los datos recabados por personal de la comisaría se pudo identificar a un hombre que trabaja como mecánico y que mantenía un contacto habitual con el hombre que falleció de causas naturales. En la vivienda que ocupa con su mujer en la zona de Bahía Blanca y Bolívar funciona un taller mecánico y allí encontraron algunas de las cinco motos secuestradas.

Esos rodados, de acuerdo a lo informado por autoridades policiales, registraban pedidos de secuestro activo o tenían las numeraciones adulteradas o suprimidas. También hallaron celulares que serán peritados y documentación de interés.

Una modalidad repetida

El avance de la investigación le permitió a la fiscal Constanza Mandagarán pedirle cinco allanamientos a la Justicia de Garantías: cuatro en distintos barrios de la ciudad y un quinto en Coronel Pringles.

El matrimonio que quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán tiene ocho hijos, cuatro de los cuales son mayores de edad y que habitan en otras viviendas que también fueron allanadas y que tienen como punto en común que sus dueños fallecieron y no tenían otros familiares.

Secuestraron cinco motocicletas.

De acuerdo a los datos a los que accedió este medio, una de las viviendas está ubicada en inmediaciones de Derqui y Cataluña donde los vecinos advirtieron que el inmueble fue rápidamente ocupado tras la muerte de la propietaria. Otro de los inmuebles, donde viven más hijos de los imputados, está ubicado en la zona de Coronel Suárez y Libertad y también fue allanado junto a un local de compra venta donde habrían reducido parte de los muebles sustraídos de la casa que motorizó la investigación.

Tras el hallazgo de una pequeña cantidad de marihuana también se le dio intervención a la fiscalía de Estupefacientes y con relación al hallazgo de rodados con pedido de secuestro fue informada la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA).