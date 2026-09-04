Simulaba hacer transferencias y se llevaba la mercadería sin pagar

Un joven de 20 años acusado de realizar compras en un comercio utilizando comprobantes de transferencias bancarias que posteriormente no se acreditaban en las cuentas de los damnificados fue aprehendido el jueves a la noche tras un llamado al 911.

Celular secuestrado.

Luego del aviso a la Central de Emergencias personal del Comando de Patrullas arribó a una panadería en inmediaciones de las calles Mitre y Balcarce donde un hombre había realizado una compra y exhibido un comprobante de transferencia, aunque el dinero no había ingresado a loa cuesta del comercio.

La propietaria del establecimiento dijo el mismo sujeto había concurrido días antes y realizado una compra por aproximadamente setenta mil pesos que abonó mediante una transferencia que tampoco había sido acreditada. La comerciante señalo que otro comerciante presente en el lugar reconoció al individuo por una situación de características similares ocurrida en su local.

Tiene 20 años.

El sospechoso dijo que los acompañaría hasta el lugar donde se estaba alojando para solucionar la deuda, pero al arribar a una vivienda destinada al alquiler de habitaciones se dio a la fuga en dirección a la costa. Tras una persecución, los efectivos lograron alcanzarlo en inmediaciones del sector costero y reducirlo tras un forcejeo.

Las actuaciones iniciales que hizo la fiscalía de Flagrancia fueron remitidas a la fiscalía de Delitos Económicos donde se labró una causa por estafa y se dispuso el secuestro del celular y el traslado del imputado a Tribunales.