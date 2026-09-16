Llevó un colchón en taxi, gastó 16 mil pesos y no quiso pagar el viaje

Una mujer de 41 años que el miércoles a la madrugada no abonó un viaje en taxi fue notificada de la formación de una causa por estafa luego de el chofer activara el botón antipánico y diera aviso al 911.

Minutos antes de las dos de la madrugada el chofer de 50 años llegó a un domicilio en la zona de Pringles y Arenales donde una mujer cargó un colchón en la unidad y pidió un viaje hasta Magnasco al 2300.

Tiene 41 años.

Una vez allí, la pasajera descendió junto al colchón, hizo una pareada previa en González Chávez al 1400 y pidió regresar al domicilio de Arenales al 4500: al finalizar el recorrido, la mujer ingresó a la vivienda sin abonar el viaje, cuyo importe ascendía a 16.740 pesos.

Ante esta situación, el chofer comunicó lo ocurrido al operador de la empresa, desde donde se dio aviso al sistema de emergencias 911. Al arribar el personal policial, la mujer salió y entró reiteradamente de la vivienda, manteniendo una actitud hostil e insultando a los efectivos, y se negó a abonar el importe reclamado.

La mujer no registraba impedimentos legales vigentes y fue imputada del delito de estafa. Si bien no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad, deberá declarar ante el fiscal de Delitos Económicos David Bruna.