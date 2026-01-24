"Iba a trabajar y un asesino le quito la vida": familiares del motociclista atropellado marcharon por justicia

El motociclista de 41 años falleció por los severos daños del accidente.

Este viernes familiares y amigos del motociclista que fue atropellado el pasado lunes, se reunieron en la intersección del hecho en Independencia y Castelli para pedir justicia por la vida de "Toty" Rosales.



El accidente ocurrió en avenida Independencia y Castelli el lunes por la mañana.

El lunes 19 de enero por la madrugada, Ariel Eduardo Rosales (de 41 años) circulaba por la avenida Independencia en su moto Honda XR 150, cuando fue embestido por un Fiat Cronos, que manejaba en contramano por la calle.

El marplatense de 41 años falleció a causa de las lesiones que sufrió en el accidente, pese a la asistencia que recibió en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Durante la manifestación, los allegados de la victima acompañaron con carteles y aplausos para visibilizar el caso y reclamar por una pena justa contra el acusado. Resaltando con dolor, la hija declaró que el hombre es un "asesino", recordando que su padre realizaba el mismo recorrido todos los días para ir a trabajar al Hotel Provincial.



Entre remeras con la cara de Rosales y carteles que dicen "Justicia por Toty iba a trabajar y un asesino le quitó la vida, queremos que se pudra preso", los familiares no pasaron desapercibidos

Mientras tanto, el caso radica en la Fiscalía a cargo del Fiscal Rodolfo Moure, donde el acusado sigue detenido por el delito de Homicidio Culposo.