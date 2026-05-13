Un abogado de 82 años atropelló y mató a un motociclista: descubrieron que desde hace 13 años manejaba sin licencia

Yoel Gatica tenía 26 años y era papá de una bebé de 1 año y medio.

Días atrás, un trágico choque ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, en el acceso norte a Trelew, se cargó la vida de Yoel Gatica, un joven de 26 años que circulaba en moto hacia el trabajo. Fue atropellado por una camioneta, conducida por el abogado E.K. de 82 años, quien, según los testigos, realizaba maniobras imprudentes desde mucho antes del impacto.

Los familiares de Gatica salieron inmediatamente a reclamar justicia y denunciaron públicamente al conductor de la camioneta, por manejar sin licencia desde hacía 13 años: "Seguía circulando con total impunidad".

De acuerdo con el relato de la familia de Yoel, el conductor de la camioneta Subaru habría invadido el carril contrario en la zona de la rotonda ubicada frente al Maxiconsumo y chocó de frente contra el joven.

El tío de la víctima aseguró que la situación que atraviesa la familia es devastadora. “Están todos rotos”, graficó en diálogo con medios locales y agregó que esperan que la justicia avance y se puedan determinar las responsabilidades correspondientes.

También comentó que después de la tragedia comenzaron a recibir mensajes de vecinos que relataban situaciones previas vinculadas a la manera en que manejaba el abogado: “Nos cuentan cómo pasaba por arriba de las autoridades sin que nadie hiciera nada”.

La familia manifestó su repudio porque el acusado continúa en libertad mientras la investigación avanza. A través de las redes sociales otra allegada a Gatica expresó: “Lo que para Yoel fue una mañana de trabajo más, para los testigos fue el final anunciado de un raid negligente de más de 60 kilómetros”.

Recordaron a la víctima como “un excelente padre” y subrayaron que era quien sostenía económicamente a la familia: “Cuidaba a su mamá todo el tiempo". Los compañeros de trabajo impulsaron una colecta solidaria para donarle a su hijita.