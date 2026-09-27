Mar del Plata y su historia ferroviaria: las postales que dejó la llegada de la locomotora a vapor

En el marco de los 140 años de la llegada del primer tren a Mar del Plata, el Ferroclub Argentino realizó una exposición especial en la Estación Mar del Plata, donde se homenajeó la historia ferroviaria de la ciudad. La muestra contó con la presencia de la locomotora a vapor Vulcan Foundry N.º 3925 y nueve coches que formaron parte de la histórica formación ferroviaria.

Durante la jornada, las y los vecinos pudieron acercarse para conocer el interior de los coches, que habían sido preservados por el Ferroclub Argentino y el Tren Museo Itinerante del Museo Nacional Ferroviario. La propuesta permitió recuperar parte de la memoria ferroviaria de Mar del Plata y acercar al público el patrimonio vinculado con los primeros años del ferrocarril en la ciudad.