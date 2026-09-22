El Higa inauguró una nueva Sala de Endoscopía y duplicó su capacidad operativa

En un hecho de enorme impacto asistencial para Mar del Plata y los 16 municipios del sudeste bonaerense, el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende puso en funcionamiento una moderna sala de endoscopía dentro del área de quirófano.

La obra, producto de una articulación integral entre el Servicio de Gastroenterología, la Coordinación de Quirófano y la Dirección del hospital, permitió optimizar las instalaciones, incorporar equipamiento y sumar profesionales clave para duplicar la capacidad operativa del sector.

La readecuación edilicia contempló además la incorporación de nuevo mobiliario y tecnología

Con esta puesta en marcha, el "Regional" se ratifica como el único efector de la salud pública en toda la Región Sanitaria VIII que realiza estudios endoscópicos con sedación y anestesia general. Esta condición lo convierte en el centro de referencia indiscutido para absorber la altísima demanda de pacientes sin cobertura médica que llegan derivados desde centros de salud de la ciudad y de localidades vecinas, sumado a la atención permanente de internaciones críticas y emergencias de guardia.

La readecuación edilicia contempló además la incorporación de nuevo mobiliario y tecnología que aseguran un flujo de trabajo bajo estrictos estándares de bioseguridad, reduciendo drásticamente el riesgo de infecciones cruzadas y preservando la vida útil del instrumental óptico de alta precisión.

El Hospital Interzonal General de Agudos se convirtió en el único efector público de la región en realizar estos estudios bajo anestesia.

El fortalecimiento de la sala también estuvo acompañado por una fuerte inversión en el recurso humano especializado. Al respecto, el Dr. Sebastián Calvo, jefe de la Sala de Gastroenterología, remarcó la importancia de las incorporaciones: "Salieron las continuidades de nuestro jefe de residentes egresado y de la actual jefa de residentes, sumado a dos gastroenterólogas que se incorporan tras finalizar su especialización en La Plata. Además, se nombraron anestesiólogos e instrumentadoras quirúrgicas exclusivas para asistirnos en quirófano, un paso fundamental para garantizar procedimientos seguros y de máxima calidad".

En la actualidad, el equipo resuelve un promedio diario de entre 7 y 8 intervenciones, que abarcan endoscopías digestivas altas y videocolonoscopías diagnósticas y terapéuticas, coordinando los días miércoles con el equipo de Coloproctología.

En la actualidad, el equipo resuelve un promedio diario de entre 7 y 8 intervenciones diarias.

A su vez, se habilitó un turno vespertino específico en quirófano destinado a procedimientos biliopancreáticos complejos de abordaje miniinvasivo, evitando traslados de urgencia a centros de mayor lejanía y dando respuesta inmediata a patologías de alta complejidad.

Desde la dirección del Higa destacaron que esta apertura sintetiza la mirada de que viene teniendo la gestión de optimizar los recursos públicos existentes, dotar a los servicios de tecnología adecuada y sumar profesionales para asegurar que la comunidad acceda a una medicina moderna, humana y con equidad en el hospital público.