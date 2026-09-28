Quíntuple choque en una transitada esquina de Mar del Plata: cómo fue el accidente

El quíntuple choque ocurrió este lunes por la mañana en la esquina de Colón e Independencia.

Una mañana complicada se vivió este lunes en una de las esquinas más transitadas de Mar del Plata, donde cinco vehículos quedaron involucrados en un choque en cadena.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.45 en avenida Independencia y Colón, sobre la mano que conduce hacia Juan B. Justo. La calzada se encontraba resbaladiza por las condiciones climáticas, un factor que habría incidido en el accidente.

Así quedaron algunos de los vehículos involucrados en el quíntuple choque.

De acuerdo con la información a la que accedió 0223, la secuencia involucró a cinco vehículos que quedaron con roturas. En la primera parte de la cadena, un Peugeot 408 impactó desde atrás contra un Renault Sandero, que a su vez terminó chocando contra un Ford Fiesta que circulaba delante.

El impacto provocó distintos daños en los rodados. El Peugeot 408 sufrió importantes daños en el capot y el sector delantero, mientras que el Renault Sandero quedó afectado tanto en la parte trasera como en el frente. El Ford Fiesta, en tanto, presentó daños en su sector posterior.

Pese a la cantidad de vehículos involucrados, el choque no se produjo a gran velocidad. Los conductores pudieron retirar los autos de la zona de circulación y acomodarlos junto al cordón y sobre el carril más lento.

No se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro y el tránsito pudo continuar con normalidad. Personal policial trabajó en el lugar mientras los conductores permanecían allí e intercambiaban la documentación correspondiente a los seguros.

La mañana comenzó además con lloviznas y una calzada húmeda, por lo que las condiciones para circular requerían mayor precaución. La mecánica completa del accidente quedó sujeta a las actuaciones correspondientes.