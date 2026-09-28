Pidió plata para devolver un celular robado y lo detuvieron por extorsión
La víctima pactó un encuentro y dio aviso a la policía. El sujeto de 31 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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El robo de un celular de un local y un llamado posterior para exigir dinero a cambio de su devolución. Así fueron los hechos previos que terminaron con la aprehensión de un sujeto de 31 años acusado de extorsión que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.
Un comerciante denunció que este lunes sufrió la sustracción de su celular en un lubricentro en la zona de Almafuerte y Jara y que poco después una personal lo llamó y solicitó dinero para devolverlo.
Autoridades policiales informaron que tras acordar un encuentro en avenida Jara y Primera Junta, hizo entrega del dispositivo y fue aprehendido por los efectivos.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por extorsión y el traslado del aprehendido a la alcaidía penitenciaria de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
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