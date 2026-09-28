Pidió plata para devolver un celular robado y lo detuvieron por extorsión

El robo de un celular de un local y un llamado posterior para exigir dinero a cambio de su devolución. Así fueron los hechos previos que terminaron con la aprehensión de un sujeto de 31 años acusado de extorsión que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Un comerciante denunció que este lunes sufrió la sustracción de su celular en un lubricentro en la zona de Almafuerte y Jara y que poco después una personal lo llamó y solicitó dinero para devolverlo.

Autoridades policiales informaron que tras acordar un encuentro en avenida Jara y Primera Junta, hizo entrega del dispositivo y fue aprehendido por los efectivos.

La víctima pactó un encuentro y dio aviso a la policía. El sujeto de 31 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de una causa por extorsión y el traslado del aprehendido a la alcaidía penitenciaria de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.