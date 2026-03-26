Amenazó y extorsionó a una joven: lo allanaron y encontraron municiones

Un hombre de 54 años acusado de amenazar y extorsionar a una joven por un conflicto que tenía con un familiar fue notificado este jueves de la formación de una causa penal tras el allanamiento de su casa en el barrio Estación Norte.

La causa a cargo del fiscal Luis Ferreyra guarda relación con un hecho ocurrido en noviembre de 2025 cuando la víctima fue abordada en su lugar de trabajo por el imputado que le exigía una suma de dinero, en el marco de un conflicto vinculado a un familiar.

En el marco de una causa por extorsión”, personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría sexta y del Grupo GAD dio cumplimiento a una orden de allanamiento, registro, secuestro y requisa personal, otorgada por el Juez de Garantías Gabriel Bombini.

Tiene 54 años.

La diligencia se llevó a cabo en un domicilio Primero de Mayo al 1200, donde identificaron al y secuestraron 22 municiones calibre nueve milímetros en buen estado de uso y conservación.

El sujeto fue notificado de la formación de causa en su contra, aunque no se tomó ninguna medida restrictiva de la libertad.