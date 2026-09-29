Tendieron una trampa y robaron a un chofer de Uber a punta de pistola

Uno de los jóvenes acusados de asaltar al chofer de Uber fue aprehendido.

Un adolescente de 15 años acusado de asaltar con tres cómplices a un conductor de Uber y llevarse el auto fue aprehendido el lunes a la noche por personal policial y quedó alojado en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán.

El hecho se inició alrededor de las ocho y media de la noche cuando un hombre de 56 años acudió a la esquina de Beruti y Colombia a buscar a una pasajera.

Al llegar al lugar, cuatro masculinos abordaron el vehículo y, durante el trayecto, uno de ellos lo tomó del cuello y lo amenazó con dispararle, mientras otro lo apuntaba con un arma de fuego tipo revólver: bajó del rodado y los delincuentes escaparon a bordo del vehículo.

En el interior del Citroën C3 quedaron pertenencias del damnificado, entre ellas un teléfono celular, dos billeteras con documentación, tarjetas y aproximadamente 100 mil pesos, otra documentación y la rueda de auxilio.

Tras irradiarse la alerta, los efectivos realizaron un operativo de búsqueda en la zona y en inmediaciones de Fortunato de la Plaza y Dellepiane localizaron a un adolescente cuyas características coincidían con las aportadas por la víctima y un testigo. Al ser identificado, se constató que llevaba un morral de color marrón, en cuyo interior fueron hallados dos teléfonos celulares, uno marca Motorola y otro Samsung, ambos con sus pantallas dañadas.

Otroo móvil policial localizó el auto en Carasa entre Casildo Villar y avenida Peralta Ramos, ubicado en sentido contrario al de circulación y con daños en la rueda delantera derecha.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes sobre el vehículo y los elementos secuestrados mientras que el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Marcelo Yánez Urrutia dispuso actuaciones por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego no secuestrada.