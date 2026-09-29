Violaron a una adolescente en su viaje de egresados y la familia le reclama más de $500 millones a la empresa que la llevó

La joven tenía 17 años cuando ocurrió el ataque en un hotel de Bariloche.

Una familia le inició una demanda millonaria a Travel Rock después de que una adolescente sufriera un abuso sexual durante su viaje de egresados a Bariloche. Ocurrió en octubre del 2024, cuando la víctima tenía 17 años. El acusado fue un compañero, que formaba parte del mismo contingente.

El adolescente fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual con acceso carnal, aunque el fallo todavía no se encuentra firme. La familia de la chica acudió a la Justicia Civil y Comercial del Chaco para reclamar una reparación económica por los daños que sufrió la víctima y por las supuestas fallas en las medidas de seguridad del viaje.

Su compañero fue condenado a seis años de prisión, aunque la sentencia todavía no está firme.

Según el abogado de la familia Ignacio Sinkovich la demanda cuestiona las condiciones de supervisión que existían durante la estadía en Bariloche. Entre otras cuestiones sostiene que los estudiantes podían cambiar las habitaciones asignadas y circular por otros dormitorios sin una vigilancia adecuada.

También denuncia que hubo consumo de alcohol entre menores de edad y cuestiona el trabajo de los coordinadores. Para la familia, esas circunstancias evidenciarían fallas en el deber de cuidado que debía garantizar Travel Rock.

El reclamo de la familia y qué estableció la Justicia

La familia reclamó exactamente $547.921.752,76, por incapacidad, daño moral y psicológico, gastos de tratamiento, pérdida de oportunidades y costos vinculados con el proceso penal. También incluye un pedido de daño punitivo.

En simultáneo al plano civil, el agresor fue sometido a un juicio penal en el que un tribunal consideró acreditado el hecho y su autoría. Entre los elementos de prueba estuvieron los mensajes y audios que la chica le mandó a su hermana el mismo día del ataque.

La familia reclama una millonaria indemnización a Travel Rock por presuntas fallas en los controles y el deber de cuidado.

Según la sentencia, los registros permitieron acreditar que la adolescente había expresado su negativa a mantener relaciones sexuales y aún así el acusado no se detuvo.

Los jueces también rechazaron que la ausencia de lesiones físicas pudiera interpretarse como consentimiento y mantuvieron medidas de protección para la víctima como la prohibición de acercamiento y contacto.

Ahora la Justicia Civil y Comercial deberá determinar si Travel Rock tiene responsabilidad en el hecho y eventualmente si le corresponde una indemnización.